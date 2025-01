Den of Thieves 2: Pantera review: um assalto decepcionante não consegue roubar sua atenção

Gerard Butler está de volta com Big Nick Energy Covil dos Ladrões 2: Pantera. Esta sequência do filme Den of Thieves de 2018 mais uma vez estrela Butler como Nick O’Brien, um xerife que rastreia o ladrão mentor Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.). A última vez que vimos a equipe de Donnie roubar o Federal Reserve; Desta vez eles estão roubando o maior saco de diamantes do mundo. Embora o primeiro filme pegue muito emprestado de Heat, de Michael Mann, o escritor e diretor Christian Gudegast pretende fazer uma sequência original com este filme. Aqui, ele cai e nunca atinge a altura aceitável do original.

O primeiro ato de Den of Thieves 2 é um prenúncio de destruição. Nada disso é particularmente interessante; Há uma surpreendente falta de tensão e drama em um filme que deveria estar cheio disso. Os filmes de assalto têm uma fórmula específica; Um grupo de pessoas, cada uma com suas habilidades particulares, se reúne para roubar algo impossível de roubar. Ambos os filmes Den of Thieves se levam muito a sério para seguir a fórmula padrão. O problema é que o filme não tem muito valor de entretenimento e oferece pouquíssima emoção ou emoção.

Gudegast dedica o primeiro ato a localizar onde nossos personagens estão após o final do primeiro filme. Big Nick está passando por um momento difícil, mas nenhuma de suas cenas é tão convincente quanto os momentos do primeiro filme com sua esposa e filha. Sabemos o que influencia sua decisão de se juntar a Donnie, mas não sentimos simpatia suficiente por ele, principalmente porque ele não deveria ser o personagem mais simpático. A exposição é chata e é um filme sem humor que falha mesmo quando tenta dar personalidade ao diálogo.

O filme continua muito chato até colocar Big Nick e Donnie cara a cara. É aqui que o filme ganha um pouco porque há uma ideia fascinante aqui: juntar o “mocinho” e o “bandido” do primeiro filme e forçá-los a se unirem. Isso é interessante porque coloca Big Mike em uma situação que você não esperaria. Demora quase uma hora para uma cena ficar animada, e é uma sequência onde Big Nick e Donny se unem com a ajuda de algumas substâncias.

No entanto, a história não fica interessante rápido o suficiente. Embora aprendamos um pouco mais sobre os dois personagens e sua história de fundo em uma cena que funciona muito bem, não vemos sua história chegar a lugar nenhum. O roteiro dá a eles uma bagagem para nos lembrar que são humanos, mas assim que o assalto começa, ele não faz nada com essa informação. A história para enquanto o filme desenvolve os personagens, em vez de desenvolvê-los ao mesmo tempo. Talvez isso seja parte do que leva ao tempo de execução lento do filme, de 2 horas e 20 minutos. Assim como o primeiro filme, Den of Thieves 2 é muito longo.

Uma das qualidades mais importantes de um bom assalto são as apostas altas. Este filme tem surpreendentemente poucos deles. Nós realmente não sabemos o que eles têm a perder com isso. O assalto tem alguns momentos intensos, mas nada memorável o suficiente para causar impacto. O terceiro ato é sem dúvida a parte mais forte do filme. Mas, ao contrário do primeiro Den of Thieves, onde uma vez que o assalto começou, a emoção nunca parou, este filme é mais inconsistente. Há momentos emocionantes, mas também há momentos em que o ritmo abrandou.

Os personagens secundários também são bastante chatos. Temos uma cena em que aprendemos seus gostos musicais, mas eles são bastante esquecíveis. Os antagonistas também são chatos. Nenhuma parte deste filme se destaca de outros filmes de assalto que você já viu. Parece a versão mais genérica do que você já viu em muitos outros filmes de assalto. Embora alguns momentos criem emoção, eles são sempre passageiros. Até o ato final, que culmina em uma perseguição de carros, tem momentos divertidos, mas também desorientações. Por exemplo, há um truque legal que parece que poderia ter sido prático: um carro sai da estrada e cai no oceano. Mas está enquadrado num plano muito amplo, tão longe do público que não sentimos a intensidade.

Além disso, uma vez que Big Nick e Donnie se tornam amigos, o roubo nunca leva sua dinâmica longe o suficiente. Devemos sentir tensão no relacionamento deles, não saber se eles vão se trair, acreditar neles quando deveriam confiar um no outro e sentir sua dinâmica. Mas assim que o assalto começa, eles quase não interagem. Eles são colegas de trabalho, nem para o bem nem para o mal. Gudegast é um cineasta competente, mas parece não entender a história e o desenvolvimento do personagem ao mesmo tempo. Uma vez que um esteja em movimento, o outro deve parar completamente. Embora o final seja emocionante, como o resto do filme, ele se prolonga demais e conclui um decepcionante filme de assalto.

PONTUAÇÃO: 4/10

Como explica a política de revisão do ComingSoon, uma pontuação de 4 é equivalente a “Ruim”. Os pontos negativos superam os positivos, tornando difícil superá-los.

Divulgação: ComingSoon participou de uma exibição para a imprensa de nossa análise de Den of Thieves 2: Pantera.