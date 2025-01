Den of Thieves 3 em desenvolvimento, anunciou o elenco e o diretor

Dê ladrões 3 É uma marcha em Lionsgate.

O primeiro filme de ladrões foi lançado em 2018. Foi seguido pela sequência de 2025, Den of Thieves 2: Panther. Christian Gudegast dirigiu os dois filmes, que vêem Gerard Butler interpretar o detetive Nick “Big Nick” O’Brien e O’Shea Jackson Jr. retratam Donnie Wilson.

Após o recente Den of Thieves 2 Bilhetes: Panther, Lionsgate, Tucker Tooley Entertainment e G-Base anunciaram que Den of Thieves 3 está agora em desenvolvimento ativo.

Quem retorna ao Den of Thieves 3?

Gerard Butler deve retornar como Big Nick em Den of Thieves 3. O’Shea Jackson Jr. também deve retornar, enquanto Gude está mais conversando com a Lionsgate para escrever e produzir o filme.

A Tucker Tooley Entertainment co -produzirá e servirá em conjunto aos ladrões dos ladrões 3. Uma data de lançamento ainda não foi estabelecida.

Den of Thieves 2: Pantera chegou aos cinemas em 10 de janeiro de 2025. Ele levantou aproximadamente US $ 47,5 milhões na bilheteria mundial.

Conversando com vir para vir sobre o Den of Thieves 2: Pantera, Gudegast disse: “A longa forma de história foi mapeada desde o início. Ao investigar Den 1, encontramos tanto material que não poderíamos atacá -lo em um filme. É quase como se tivéssemos material por várias temporadas de um show. Então sabíamos que seríamos escassos no decorrer de vários filmes. Então, você sabe, estávamos tentando construir uma franquia desde o início, com base em assaltos muito elaborados e fascinantes em todo o mundo.

Den of Thieves 2: Pantera está agora disponível em digital, enquanto atinge 4K UHD e Blu-ray padrão (com cópias de DVD/digital) em 4 de março de 2025. O primeiro filme é atualmente transmitido no máximo, TNT, TBS, TBS e Trutv.

Fonte: Leão