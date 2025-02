O primeiro -ministro indiano está em Washington para falar sobre preocupações domésticas sobre a guerra e o repatriamento de migrantes da tarifa

O primeiro -ministro indiano Narendra Modi e o presidente dos EUA, Donald Trump, tiveram uma conversa na Casa Branca na quinta -feira, enquanto Nova Délhi procurou aprofundar seu relacionamento com Washington, mantendo laços com a Rússia e o Irã e protegeu seus interesses estratégicos.

Os líderes conversaram sobre uma série de perguntas, concentrando -se no comércio e na cooperação defensiva, e Diz -se que Trump tem Washington espera vender mais petróleo e gás para a Índia, além de aumentar a exportação de defesa.

Aqui estão as chaves da reunião:

Uma meta comercial

Dois líderes concordaram “Crescendo comércio bilateral” Até US $ 500 bilhões até 2030, mais que o dobro do volume atual. Nova Délhi e Washington também prometeram finalizar a primeira fase do Acordo Comercial Bilateral (BTA), um acordo que lidaria com as barreiras existentes até o outono de 2025.

A questão das barreiras comerciais veio à tona depois que Trump marcou a Índia em várias ocasiões “Principal agressor comercial.” Significativamente, ele apresentou um plano para elevar as tarifas dos EUA por horas antes de conhecer Modi para se reconciliar com os impostos por outros países.

“Devo dizer que a Índia impõe uma tarifa de 30 a 40 a 60, e até 70% das tarifas em tantos bens e, em alguns casos, muito mais do que isso. O déficit comercial americano com a Índia é de quase US $ 100 bilhões e o O primeiro -ministro Modi e eu concordamos que receberemos negociações sobre a resolução das desigualdades de longo prazo que foram atendidas nos últimos quatro anos, mas não fizeram com que fosse um relacionamento comercial na Índia dos EUA com o objetivo de assinar um acordo, “ Disse Trump.

Fluxo de energia

Trump sugeriu que a maneira mais fácil de equilibrar o comércio seria aumentar as exportações americanas de petróleo e gás para a Índia – algo que Washington vê como um meio de reduzir a dependência de Nova Délhi no petróleo russo, bem como a importação de gás do Oriente Médio .









“O primeiro -ministro e eu também chegamos a um importante acordo energético que renovará os Estados Unidos como um fornecedor líder de petróleo e gás na Índia. Esperançosamente, será o fornecedor número um deles, “ Trump reivindicou sem o anúncio de qualquer detalhe.

Moda expressou esperança de que um “Comércio não é possível comércio seria finalizado, afirmando que a Índia iria “Prioridade para negociar petróleo e gás para alcançar a segurança energética”.

Trump afirmou que a Índia “Reforma da lei para receber a tecnologia nuclear dos EUA, que está no mais alto nível, no mercado indiano”. Referindo -se à lei de responsabilidade nuclear indiana que continua sendo um obstáculo à compra de reatores nucleares dos Estados Unidos.

Suas observações chegam ao fundo do projeto indiano para a instalação de pequenos reatores modulares (SCS) que podem ser instalados em áreas de difícil acesso, onde usinas de alta escala tradicionais não são uma opção. Além de agora, a Índia conversou com a Rússia e a França sobre essa tecnologia.

Expandindo conexões defensivas

Trump afirmou que os EUA aumentariam a venda de armas na Índia e, eventualmente, ofereceriam a ela seus bicos de combate F-35. Os países anunciaram que acelerarão a cooperação tecnológica para espaço, defesa aérea, foguete, marítimo e meio -dia. O novo acordo de cooperação de 10 anos será assinado este ano, disseram os líderes.

Washington e Nova Délhi também planejam abrir negociações para o Acordo de Defesa Recíproco de Defesa (RDP) que corresponderia a seus sistemas de compras e permitiria os bens e serviços recíprocos de defesa. Eles também anunciaram uma nova iniciativa – o sindicato para a indústria de sistemas autônomos (Ásia), que visa digitalizar parceria e produção no setor de defesa. Os EUA também planejam expandir a venda de defesa e co -produção com a Índia, incluindo a busca de plataformas de dardo e Stryker. Os líderes também discutiram a conclusão de um acordo de aeronaves P8i de 6 para a Marinha Indiana.

Terrorismo

Trump anunciou que agora concordou em extraditar feridas de Tahawwur, acusadas em relação a ataques terroristas em Mumbai, em 26 de novembro de 2008, na Índia. A ferida, um suspeito importante para um ataque de três dias a hotéis, uma estação ferroviária e uma sinagoga na capital financeira indiana, que resultou em 166 mortes e centenas de ferimentos, atualmente é mantida na prisão de alta segurança nos EUA, e a Índia tem procurou sua extradição por vários anos.













Em janeiro, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou o pedido inicial de uma visão geral, limpando o caminho para sua extradição. “Então ele retornará à Índia para enfrentar a justiça”. Trump disse a repórteres na Casa Branca.

A moda apreciou a mudança, graças a Trump, o que facilitou o procedimento. “O agressor de um ataque terrorista em Mumbai foi extraditado para seu teste e julgamento na Índia”, “ Ele disse.

Uma declaração conjunta afirma que a necessidade de ser removida “Refúgio com segurança” Para o terrorismo de todos os cantos do mundo. De acordo com o documento, os líderes se comprometeram a cooperar contra ameaças terroristas de grupos, incluindo a Al-Qaeda, o ISIS, bem como o Paquistão Jaish-e Mohammad e Lashkar-e-Tayyib “Para evitar atos terríveis, como o ataque em Mumbai, em 26 de setembro e o bombardeio do portão Opatija no Afeganistão em 26 de agosto de 2021”.

A declaração se destaca no Paquistão para garantir que seu território “Não costumava realizar ataques terroristas de transversões” – Uma declaração um porta -voz de assuntos externos estrangeiros do país chamado na sexta -feira “Um dos normas diplomáticas”.

Migração

A questão da migração ilegal da Índia para os Estados Unidos, que Trump marcou durante sua conversa telefônica com Modi em janeiro, supostamente entendida nas conversas na quinta -feira.

Os líderes concordaram em resolver os problemas relacionados à imigração ilegal e ao comércio de pessoas por meio de esforços. Na semana passada, eles deportaram 104 índios em aeronaves de trânsito militar e mais de 500 imigrantes ilegais aguardam deportação, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Índia. Em suma, Nova Délhi supostamente identificou cerca de 180.000 pessoas que entraram ilegalmente nos EUA ou superestimaram seus vistos e colaboraram com o governo de Trump “Devolva -os de volta.”

Modi disse à conferência de imprensa da Casa Branca que a Índia estava pronta para devolver seus nacionais se viver ilegalmente nos EUA -ui enfatizou a necessidade de acabar “Ecossistema” tráfico de pessoas.

Conflito da Rússia-Ucrânia

Modi cumprimentou os esforços de Trump para resolver o conflito da Rússia-Ucrânia e enfatizou que “A Índia não é neutra” em conflito, mas “Ficar firmemente do lado da paz”. Reafirmou sua opinião de que a solução só pode ser alcançada pelo diálogo de ambas as nações e disse que espera que Trump “Ele prospera o mais rápido possível.”

Trump foi culpado do atual conflito da Rússia-Ucrain no curso de seu antecessor, Joe Biden, repetiu sua alegação de que a guerra nunca teria explodido se ele permanecesse no poder. Segundo Trump, as declarações de Biden sobre Kiev, que estão potencialmente ingressando na OTAN, foram uma provocação crítica que contribuiu diretamente para o conflito.