Densa neblina de inverno interrompe serviços de vôo e trem em Delhi pelo terceiro dia

Veículos circulam na estrada em meio a neblina, em Nova Delhi, sábado, 4 de janeiro de 2025. Nevoeiro denso engolfou a capital nacional no sábado, reduzindo a visibilidade a zero por um período sem precedentes de nove horas, o período mais longo da temporada, de acordo com o departamento de meteorologia. | Crédito da foto: PTI