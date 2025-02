Denza Z9 GT está pronto para roubar a atenção no IIMS 2025, você será lançado?

Yakarta, vivo – Após o lançamento do MPV D9 Premium no mercado da Indonésia, a Devza está novamente pronta para apresentar seu carro -chefe no Salão Automóvel da Indonésia (IIMS 2025).

Leia também: Byd Sealion 7 encorajará o evento IIMS 2025

Monitorado VIVA Na localização da exposição IIMS 2025 que ocorreu em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta, a cabine de Denza foi separada do BYD (construa seus sonhos). Visto, o carro elétrico Z9 GT Mejeng neste evento.

Z9 GT entra no segmento Premium Hatchback. Anteriormente, este carro era exibido no evento de abertura da marca Denza na Indonésia, realizada em Ritz Charlton Pacific Place, Yakarta, há algum tempo.

Leia também: Este é o número de SPKLU na Indonésia, você concorda com a população de carros elétricos?

Especificações de perguntas, o Z9 GT no mercado global é oferecido em dois motores de trem. Primeiro Phev (Plugue–em Híbrido Elétrico Veículo) que combina um motor a gasolina de 2.000 cc 2.000 cc com 203 hp e é suportado por três motores elétricos com uma tomada de 858 hp.



Leia também: 51 SPKLU Verificado, a comunidade de carros elétricos da Indonésia baixou problemas sérios

A bateria que contém uma corrente elétrica usa um tipo de ferrofosfato de lítio de 38,5 kWh.

Então, se o carro funcionar completamente com energia elétrica, uma distância de 201 km poderá viajar, se combinada com um motor de combustão que atinge 1.100 km.

Com uma potência tão grande, um carro híbrido com uma plataforma E3 pode dirigir de silêncio a 100 km por hora de apenas 3,6 segundos.

Então a segunda opção é a eletricidade pura. Para o Denza Z9 GT EV, ele está equipado com uma lâmina de bateria de 100 kWh, afirmada que funciona até 630 km.

O problema da energia produzida a partir da unidade do motor elétrico atinge 952 hp e pode aumentar para 100 km por hora de apenas 3,4 segundos.