Departamento de Bem-Estar de Minorias e TGSWB abordam invasão e cancelamento de escrituras de venda

Simplificar o processo de cancelamento de invasões em terrenos e propriedades do waqf e cancelamento de escrituras de venda foram as principais questões levantadas pelo Departamento de Bem-Estar das Minorias e sua agência, o Conselho Estadual do Waqf de Telangana (TGSWB).

Tafseer Iqubal, Secretário do Departamento de Bem-Estar das Minorias, e o CEO do TGSWB, Mohammed Asadullah, entre outros, interagiram com Chandra Shekhar Kumar, Secretário do MoMA.

O TGSWB expressou preocupações relacionadas com a lenta remoção de invasões. Segundo fontes, a remoção da invasão é realizada através do artigo 54 da Lei Waqf. Isso envolve emitir um aviso de causa ao invasor e, em seguida, iniciar uma investigação. O assunto é então levado ao Tribunal Waqf para instruções sobre a remoção da invasão. O fisco também está envolvido no assunto.

“O segundo problema foi o cancelamento dos títulos de compra e venda. Foram celebradas diversas escrituras de venda que deverão ser canceladas. Isso também está relacionado à invasão. O que acontece é que uma vez invadido o imóvel, os invasores vendem o imóvel por meio de escritura de venda. Isto também foi apresentado ao secretário”, disse uma fonte do TGSWB.

É provável que o TGSWB envie uma nota detalhada sobre o assunto nos próximos dias ao MoMA para consideração do ministério.