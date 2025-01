Departamento de Estado dos EUA congela novos fundos para quase todos os programas de ajuda dos EUA em todo o mundo

O Departamento de Estado dos EUA ordenou na sexta-feira (24 de janeiro de 2025) um congelamento total de novos financiamentos para quase toda a assistência externa dos EUA, abrindo exceções para programas alimentares de emergência e ajuda militar a Israel e ao Egito.

A ordem ameaçava suspender rapidamente muitos dos milhares de milhões de dólares em projectos financiados pelos EUA a nível mundial para apoiar a saúde, a educação, o desenvolvimento, a formação profissional, a luta contra a corrupção, a assistência à segurança e outros esforços.

Os Estados Unidos fornecem mais ajuda externa a nível mundial do que qualquer outro país, com um orçamento de cerca de 60 mil milhões de dólares em 2023, ou cerca de 1% do orçamento dos EUA.

A ordem do secretário de Estado Marco Rubio, entregue num telegrama enviado às embaixadas dos EUA em todo o mundo, isentou especificamente os programas alimentares de emergência, como os que ajudam a alimentar milhões de pessoas durante uma fome crescente no país em guerra no Sudão.

O telegrama detalha a execução da ordem executiva de congelamento da ajuda que o presidente Donald Trump assinou na segunda-feira.

Mas a ordem de sexta-feira desapontou especialmente as autoridades humanitárias ao não incluir isenções específicas para programas de saúde que salvam vidas, tais como clínicas e programas de imunização.

Um programa anti-HIV aclamado mundialmente, o Plano Presidencial de Assistência de Emergência para o Alívio da SIDA, estava entre os incluídos no congelamento de despesas, programado para durar pelo menos três meses. O programa, conhecido como PEPFAR, é responsável por salvar 25 milhões de vidas, incluindo 5,5 milhões de crianças, desde que foi iniciado pelo presidente republicano George W. Bush.

Alguns projetos de ajuda começaram a receber as primeiras ordens de interrupção do trabalho no frio da tarde de sexta-feira.

Algumas grandes organizações humanitárias também interpretaram a directiva como uma ordem para suspender imediatamente o trabalho de ajuda financiado pelos EUA em todo o mundo, disse um antigo alto funcionário da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional. Muitos provavelmente cessariam as operações imediatamente para evitar incorrer em mais custos, disse o funcionário. O funcionário não estava autorizado a falar publicamente e falou sob condição de anonimato.

A interrupção do financiamento “poderia ter consequências de vida ou morte” para crianças e famílias em todo o mundo, disse Abby Maxman, diretora da Oxfam América.

“Ao suspender a ajuda externa ao desenvolvimento, a administração Trump está a ameaçar as vidas e o futuro das comunidades em crise e a abandonar a abordagem bipartidária de longa data dos Estados Unidos à ajuda externa, que apoia as pessoas com base nas suas necessidades, independentemente da política”, disse Maxman. disse em um comunicado.

Nas Nações Unidas, o vice-porta-voz Farhan Haq disse: “Estas são decisões bilaterais, mas esperamos, no entanto, que as nações que têm capacidade financiem generosamente a ajuda ao desenvolvimento”.

Embora a ordem de Rubio isentasse do congelamento a assistência militar aos aliados Israel e Egipto, não havia indicação de uma isenção semelhante para permitir a passagem de assistência militar vital dos EUA para a Ucrânia.

A administração Biden rejeitou a ajuda militar à Ucrânia antes de deixar o cargo devido a dúvidas sobre se Trump a continuaria. Mas ainda há cerca de 3,85 mil milhões de dólares em financiamento autorizado pelo Congresso para quaisquer futuros envios de armas para a Ucrânia, e cabe agora a Trump decidir se vai gastá-los ou não.

O amplo congelamento dá início à implementação de uma promessa de Trump e de outros republicanos de reprimir os programas de ajuda dos EUA.

Também na sexta-feira, a agência do Departamento de Estado que supervisiona os refugiados e o reassentamento enviou orientações às agências de reassentamento com as quais trabalha, dizendo que tinham de “suspender todo o trabalho” imediatamente no âmbito da assistência estrangeira que estavam a receber. Embora tenha havido pouca clareza nas orientações, o aviso sugere que as agências de reinstalação que trabalham com refugiados, incluindo afegãos que chegaram com vistos especiais de imigrante, poderão ter de suspender o seu trabalho, pelo menos temporariamente.

O deputado republicano da Flórida, Brian Mast, o novo presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, prometeu esta semana que os republicanos desafiariam “cada dólar e cada diplomata” do orçamento do Departamento de Estado para garantir que ele atendesse aos seus padrões para o que é estritamente necessário.

O congelamento foi necessário para garantir que “as alocações não sejam duplicadas, sejam eficazes e consistentes com a política externa do Presidente Trump”, afirma o telegrama global.

Espera-se que no próximo mês sejam estabelecidos padrões para uma revisão de toda a assistência externa, a fim de garantir que esteja “alinhada com a agenda de política externa do presidente Trump”, afirma o telegrama. E dentro de três meses, espera-se que a revisão de todo o governo seja concluída, com a produção de um relatório subsequente para que Rubio faça recomendações ao presidente.