Vista do Instituto Médico Nizam em Hyderabad | Crédito da foto: Nagara Gopal

O Departamento de Genética Médica do Instituto de Ciências Médicas de Nizam (NIMS), Hyderabad, tornou -se um farol de esperança para pacientes que sofrem de distúrbios genéticos raros. Estabelecido em colaboração com o Dactinant Pegadas Center e o diagnóstico de DNA (CDFD), o departamento fornece serviços de diagnóstico e terapêuticos de estado -T -ATT há mais de uma década.

O departamento lida com um espectro de condições raras, que incluem doença de Gaucher, homocistinúria, deficiência de hormônio do crescimento, acidemia metilmalônica, doença de Wilson, fenilcetonúria e doença de Pompe, entre outros.

O Departamento de Genética Médica do NIMS foi fundada em 2008 como o segundo departamento desse tipo em uma instituição governamental da Índia. Em reconhecimento às suas contribuições excelentes, foi designado como um centro de excelência (CoE) em 2021, sob a política nacional de doenças raras pelo Ministério da Saúde e Bem -Estar Familiar. Essa designação destaca o compromisso do departamento de diagnóstico genético, consultoria e gerenciamento de doenças raras, disse Shagun Agarwal, professor adicional do Departamento de Genética Médica, NIMS Hyderabad.

O departamento oferece uma variedade de serviços clínicos, incluindo consultas para pacientes ambulatoriais diários, serviços de diagnóstico pré -natal, ultrassom fetal genético, avaliação de autópsia fetal e terapia de reposição de enzimas. As estatísticas revelam um aumento significativo nas visitas dos pacientes, com consultas ambulatoriais que aumentam de 2.453 em 2014 para mais de 12.000 em 2024. O número de ultrassom pré -natal, autópsias fetais e procedimentos invasivos, como amniocênese e amostra de corons de vilão, ele também possui visto estabilidade. Suba ao longo dos anos.

O diretor da NIMS, Bheerappa Nagari, disse que o departamento participa ativamente do treinamento acadêmico, oferecendo um programa de residência DRNB especial de três anos DRNB DRNB em genética médica desde 2015 e um curso de conselhos genéticos de dois anos de MSC de 2019. um dbt. -Nidan Kendra sob a iniciativa Ummid do Departamento de Biotecnologia e serve como um centro de treinamento para genética clínica.

Desde sua designação como CoE, o departamento tem sido fundamental para implementar iniciativas de NPRD, fornecendo ajuda financeira para o tratamento de doenças raras. Até agora, 434 pacientes foram registrados para o apoio do tratamento sob NPRD, e 201 recebeu aprovação e 121 atualmente em terapia, acrescentou o Dr. Agarwal.