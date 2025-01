Departamento de GST de Kerala invade organizadores do polêmico evento de dança de Kochi por evasão fiscal

A ala de inteligência do Departamento de Imposto sobre Bens e Serviços (GST) em Kerala está realizando incursões simultâneas nos escritórios dos organizadores do polêmico evento de dança de massa no Estádio Internacional Jawaharlal Nehru em Kaloor em Kochi, Kerala, e também em residências. dos seus proprietários em três distritos.

As batidas estão sendo realizadas depois que o departamento estadual de GST constatou prima facie evasão de GST na condução do evento. Uma Thomas, MLA, sofreu uma queda no palco improvisado do evento realizado no dia 29 de dezembro, após o que permanece acamada.

As incursões estão sendo realizadas no escritório da Mridanga Vision, principal organizadora do evento, em Wayanad, no escritório da Oscar Event Management em Thrissur e na Events India em Kochi. Também estão sendo realizadas batidas nas residências dos proprietários da empresa.

Segundo fontes, as batidas, que começaram por volta das 11h de quinta-feira (9 de janeiro de 2025), provavelmente continuarão até altas horas da noite. A extensão da evasão fiscal só pode ser determinada após investigações detalhadas e possíveis recuperações. Muitos documentos relevantes estão na posse da polícia no âmbito da investigação do caso registado em relação ao incidente.

O departamento terá que se coordenar com a polícia para examinar esses documentos e questionar os envolvidos nos próximos dias.

A polícia de Palarivattom registrou um caso de fraude e quebra criminosa de confiança contra quatro pessoas, incluindo Nigoshkumar, o proprietário, e Shameer Abdul Rahim, CEO da Mridanga Vision, e PS Janish da Oscar Event Management.

O FIR foi ajuizado a partir de denúncia de que os organizadores não cumpriram as promessas feitas aos participantes após cobrança da taxa de inscrição e demais despesas. Foi protocolado pela mãe de um participante do evento.