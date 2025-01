Departamento de Justiça pede à Suprema Corte que rejeite o pedido de Trump para adiar a proibição do TikTok

O Departamento de Justiça instou na sexta-feira a Suprema Corte a negar o pedido do presidente eleito Trump para adiar sua decisão sobre a proibição do TikTok que seria implementada um dia antes de sua posse.

Procurador-Geral Merrick Garland reivindicações apoiadas que a plataforma, de propriedade e operada pela empresa chinesa ByteDance, é uma ameaça à segurança nacional.

“A coleção de grandes quantidades de dados confidenciais do TikTok sobre cerca de 170 milhões de americanos e seus contatos o torna uma poderosa ferramenta de espionagem, e o papel do TikTok como um canal de comunicação importante o torna uma arma potente para influência nas operações”, disse Garland no relatório de sexta-feira.

A ByteDance é administrada pela gigante tecnológica chinesa Zhang Yiming, que ainda mantém mais de 50% do controle de voto sobre a empresa privada, o que suscitou preocupações entre os legisladores.

“Enquanto o TikTok permanecer sujeito ao controle (do Partido Popular Republicano da China), a RPC poderá usar tais armas contra os Estados Unidos a qualquer momento, por exemplo, num momento crucial durante uma crise”, escreveu o procurador-geral.

Um tribunal inferior de apelações dos EUA manteve a proibição no início de dezembro, antes que o caso avançasse para a Suprema Corte. O mais alto tribunal do país concordou em aceitar o caso no mês passado, preparando o terreno para uma batalha acelerada e de alto risco pela liberdade de expressão.

Trump pediu um adiamento da decisão na esperança de que com mais tempo ele possa “negociar uma resolução para salvar a plataforma” após uma conversa com o CEO da TikTok, Shou Chew.

Chew falou perante membros do Congresso em março passado para afirmar o compromisso da plataforma com a segurança do usuário e a proteção de dados, entre outras regulamentações.

Sua visita ao Capitólio ajudou a solidificar o apoio ao aplicativo dos senadores Ed Markey (D-Mass.), Rand Paul (R-Ky.) E do deputado Ro Khanna (D-Califórnia), que pediram a proibição do aplicação popular. O aplicativo de compartilhamento de vídeos violaria a Primeira Emenda.

“Essa exigência de desinvestimento é totalmente consistente com a Primeira Emenda e com a tradição de nossa nação de proibir ou restringir o controle estrangeiro de canais de comunicação e outras infraestruturas críticas”, escreveu Garland no relatório de sexta-feira. “Ao argumentar o contrário, os peticionários apresentam a Lei como um esforço para suprimir opiniões desfavoráveis”.

“Mas nada na lei impediria um TikTok pós-desinvestimento de apresentar exatamente o mesmo conteúdo e exatamente da mesma maneira”, continuou ele. “A lei visa o controle por um adversário estrangeiro, não o discurso protegido.”

O tribunal superior teria que emitir uma decisão até 19 de janeiro para garantir que a plataforma permanecesse disponível para os cidadãos dos EUA nas lojas de aplicativos do Google e da Apple. As argumentações orais estão agendadas para 10 de janeiro.

O presidente Biden, que incentivou a proibição apesar de usar o aplicativo durante sua campanha de reeleição, tem autoridade para adiar a proibição por 90 dias se a empresa tomar medidas significativas em direção ao desinvestimento.

Trump dobrou seu apoio ao aplicativo no início desta semana.

“Por que eu iria querer me livrar do TikTok?” Trump escreveu no Truth Social, acompanhado de uma imagem promovendo as estatísticas de suas contas no aplicativo.

A conta pessoal do presidente eleito recebeu 1,4 bilhão de visualizações no total e tem uma média de 24 milhões de visualizações por postagem, de acordo com sua postagem.

