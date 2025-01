Departamento Florestal transferirá a vila de Sheribikanahalli do Santuário de Vida Selvagem de Chincholi

Autoridades florestais conversando com famílias da vila de Sheribikinahalli no Santuário de Vida Selvagem de Chincholi. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

A administração do distrito de Kalaburagi e o Departamento Florestal começaram a persuadir os residentes estabelecidos em Sheribikanahalli Tanda (aldeia) localizada nas profundezas do Santuário de Vida Selvagem de Chincholi, na fronteira Karnataka-Telangana, a se mudarem da área ecologicamente suscetível.

O Departamento Florestal identificou 58 acres de terras florestais não classificadas (categoria florestal que inclui terrenos baldios não reservados e desprotegidos) anexados à aldeia de Venkatapur, a 13 km do lote, para realocar 98 famílias compostas por 219 membros (114 mulheres e 105 homens). .

Dos 58 hectares de terreno identificados para reabilitação, 56 hectares serão reservados exclusivamente para fins de cultivo e dois hectares serão utilizados para construção de habitação e equipamentos cívicos.

O Vice-Conservador de Florestas Sumitkumar S. Patil disse O hindu que o seu departamento, juntamente com os funcionários da receita, visitaram Sheribikkanahalli Tanda para estudar as medidas de reabilitação e realizaram quatro a cinco reuniões com as 98 famílias da aldeia.

Ele disse que as famílias expressaram satisfação com o novo local. Dado que não existem terrenos governamentais disponíveis nas proximidades, o departamento identificou terrenos florestais não classificados para reabilitação.

Patil disse que a proposta de reabilitar a aldeia dentro do Santuário de Vida Selvagem de Chincholi está pendente há mais de duas décadas e agora eles iniciaram um processo para conservar e proteger as espécies selvagens e seus habitats no Santuário de Vida Selvagem de acordo com. a Lei da Vida Selvagem. Lei de Proteção e estamos trabalhando nisso.

O responsável explicou que todas as facilidades serão alargadas às famílias reabilitadas de acordo com as orientações do governo. Os beneficiários podem optar por um pacote financeiro ou de reabilitação organizado pelo departamento.

Cada família (unidade) receberá cerca de ₹ 15 lakh ou dois acres de terra mais ₹ 10 lakh e também poderá aproveitar benefícios de esquemas de habitação fornecidos pelo governo, disse ele.

“O fundo total para o projeto de reabilitação de Sheribikanahalli é estimado em Rs 15 milhões. Como estamos transferindo famílias de um santuário de vida selvagem para áreas florestais, o procedimento é longo e bastante complicado, pois envolve os governos estadual e central e levará algum tempo”, disse Patil.