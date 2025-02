Depois de atirar no metrô, está em Bruxelas

É Runhunt em Bruxelas após o tiro que ocorreu nesta manhã, na metropolita da área de Anderlecht, perto da parada de Clemenceau. O autor – ou os autores – as filmagens ainda não encontraram a polícia belga e, a princípio, os túneis do metrô escapariam.

As linhas 2 e 6 linhas de metrô e várias linhas de bonde ainda estão bloqueadas. Enquanto isso, na mídia belga, imagens de um homem com Kalashnikov e rosto coberto dentro da parada do metrô, perto de catracas.

A mesma pessoa foi assumida – e as fotografias se destacam nas mídias sociais e nos locais belgas – enquanto corriam, sempre com uma arma embaixo do braço, em uma das ruas da cidade.

Reprodução reservada © Copyright ANSA