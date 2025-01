Depois de processar por alegações de 1 milhão de assinaturas falsas durante as eleições para governador, o campo de Danny Pomanto está otimista em vencer no Tribunal Constitucional

Jacarta, VIVA – O porta-voz da dupla nº 1 para governador e vice-governador de Sulawesi do Sul, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) Asri Tadda está otimista de que eles vencerão a disputa sobre os resultados da eleição para governador de Sulawesi do Sul em 2024 no Tribunal Constitucional (MK).

Leia também: MP pediu para conceder ação judicial de disputa eleitoral regional a Muara Enim, aqui está o porquê

Sabe-se que a principal reclamação do casal Danny Pomanto-Azhar é a instauração de uma ação judicial perante o Tribunal Constitucional por supostas assinaturas falsas que estavam espalhadas em todas as assembleias de voto (TPS) de Sulawesi do Sul.

“Graças a Deus, seguimos o procedimento. Pode-se constatar que o réu, neste caso o KPU de Sulawesi do Sul, incluindo o Bawaslu de Sulawesi do Sul, achou muito difícil explicar os fatos sobre os eleitores sem assinaturas ou sobre os eleitores assinaturas falsificadas”, disse Asri, citado na terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

Leia também: O advogado Ronald Tannur contacta pessoas do Tribunal Distrital de Surabaya e pede-lhes que escolham o juiz que ouvirá o julgamento.

 Edifício do Tribunal Constitucional (MK)

A equipe de Danny-Azhar encontrou assinaturas suspeitas de serem falsas, variando de 90 a 130 por TPS. “Em média, recebemos cerca de 110 assinaturas falsas por assembleia de voto, de um total de 14.548 assembleias de voto em Sulawesi do Sul. Assim, existem 1.600.280 assinaturas falsas”, afirmou.

Leia também: O Secretário-Geral do PDIP, Hasto, realiza hoje a audiência inicial antes do julgamento

Ele disse que esta alegação começou com a limitação da participação dos eleitores através de vários métodos, incluindo a não distribuição de todos os convites de voto àqueles que precisavam de votar. Segundo ele, os eleitores que não compareceram ao TPS usaram o direito de voto dos elementos do KPPS para votar em determinados pares.

“Além de colocar assinatura falsa no nome do eleitor. “Isso acontece de forma estruturada e massiva”, disse ele.

Asri alega que a fraude nas eleições para governador de Sulawesi do Sul de 2024 foi realizada de forma estruturada, sistemática e massiva (TSM), utilizando duas abordagens. Primeiro, disse ele, analisando as diferenças na participação eleitoral. De acordo com as conclusões da equipa, em média apenas 50% da Lista Permanente de Eleitores (DPT) recebeu convite para votar.

“Também descobrimos que uma média de 9 pessoas por TPS não estiveram presentes para votar devido a problemas de distância. Ou seja, cerca de 1,96% do total do DPT”, disse Asri.

A partir destes dados, a equipa do DIA calculou que a participação eleitoral total foi de 48,04%, muito abaixo da versão KPU de Sulawesi do Sul da taxa de participação de 71,8%. “Com esta diferença há 23,76% de votos não reclamados, ou cerca de 1.587.360 votos de um total de 6.680.807 DPT em Sulawesi do Sul”, explicou.

Em segundo lugar, continuou Asri, a suspeita de assinaturas falsas deve-se ao facto de uma média de 110 assinaturas falsas terem sido encontradas pelo TPS, com um total de 1.600.280. Estas duas abordagens deram resultados quase semelhantes, ou seja, 1.587.360 votos falsos e 1.600.280 assinaturas falsas, afirmou.

“A partir destes resultados pode-se concluir que o casal Danny-Azhar é o verdadeiro vencedor das eleições para governador de Sulawesi do Sul. O casal 02 recebeu 3.014.255 votos, mas após deduzidos os votos ocultos, restaram apenas 1.587. 360. Enquanto isso, o casal DIA recebeu 1.600.029 votos “É claro que somos os verdadeiros vencedores”, afirmou.

Portanto, Asri está otimista de que a queixa de Danny-Azhar ao Tribunal Constitucional possa mostrar os fatos no julgamento principal do caso posteriormente.

“Estamos confiantes de que os factos apresentados no julgamento fortalecerão a nossa posição. Se Deus quiser, a DIA vencerá constitucionalmente as eleições para governador de Sulawesi do Sul perante o Tribunal Constitucional”, sublinhou Asri.

Sabe-se que o Presidente da Câmara 2 do Tribunal Constitucional (MK), Saldi Isra, pediu ao KPU e Bawaslu de Sulawesi do Sul que explicassem de forma abrangente e detalhada a descoberta de provas de mais de um milhão de assinaturas suspeitas de serem falsas nas eleições para governador de Sulawesi do Sul em 2024.

“O número de um milhão é significativo. É por isso que queremos uma explicação bastante completa do entrevistado sobre isso. Existem eleitores assim, muitos dos mesmos sinais e tudo mais. Para isso precisamos de uma explicação. Por favor, explique-nos com alguns detalhes”, disse ele. Saldi Isra.