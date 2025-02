Depois de sem condições, Phewe vem com uma nova música intitulada PHP

Yakarta, vivo – Músico, Phewe novamente incentivou a indústria da música indonésia lançando seu último single intitulado PHP. O termo PHP tem sido amplamente conhecido como a abreviação do doador da falsa esperança, que ilustra a decepção de uma pessoa quando suas expectativas não são realizadas.

Leia também: Mely Goeslaw ficou surpreso que Agnez M tenha sido declarado culpado e forçado a pagar uma multa de RP 1,5 bilhão

Em sua declaração, Phewe explicou que a principal inspiração por trás dessa música veio dos fenômenos entre a geração Z que muitas vezes experimentava falsas esperanças no romance. Mova -se ainda mais.

“Foi por isso que eu criei essa música para ser uma”, disse ele.

Leia também: Atta Halilintar apresenta Balin, chamado a música com a maior produção de videoclipe

https://www.youtube.com/watch?v=bjm3qi2rhuu

A música PHP apresenta letras que descrevem a dor devido a amar alguém que acaba de dar esperança sem certeza. Esta profunda mensagem emocional é embalada em novos arranjos e diferente das músicas da banda, o grupo de música que uma vez catapultou seu nome. Segundo Phewe, embora ele tivesse contribuído para o processo criativo do trono, nessa música ele tocou um lado mais pessoal e diferente da musicalidade.

Leia também: Elasya Natasha, desde a competição de canto até a famosa gravadora

“Os amantes da música indonésia sentirão algo novo, mas ainda é fácil de ouvir. E, é claro, essa música é muito relevante para a experiência de muitas pessoas no mundo real”, disse Phewe.

Por meio dessa música, Pheewe, que tem o nome verdadeiro de Irfan Purwanto, também quer responder a seus fãs, conhecidos como Pheewe Ranger, relacionados ao seu último trabalho. Anteriormente, ele lançou uma música sem condições há cerca de um ano.

Phewe revelou que o processo de cultura PHP havia começado desde setembro de 2024, juntamente com a produção de quatro outras músicas. Desta vez, em seu cultivo, ele enfrentou novos desafios devido a todos os aspectos da produção, variando de cartas a arranjos, feitos sozinhos.

“Eu fiz isso desde o início, incluindo cartas e arranjos. É claro que há desafios, mas me sinto mais satisfeito e posso fornecer o melhor. Um dos desafios é gerar confiança, que eu questionei no início do processo “, explicou ele.

No entanto, Phewe conseguiu superar esses obstáculos graças à confiança nas habilidades que ele demonstrou durante o trono. Segundo ele, a liberdade de trabalho é um fator importante nesse processo criativo.

“Ao fazer isso simples, sinto -me mais livre. Posso derramar todas as idéias e desejos sem hesitar. Se houver uma decisão que deve ser tomada e o risco é assumido por mim, não me sinto sobrecarregado”, acrescentou.

Por outro lado, o apoio das pessoas mais próximas, especialmente da família, também proporcionou uma grande motivação para a Ufa completar essa música.

“O apoio da minha família é incrível! É isso que me excita ainda mais”, disse ele.

Para obter informações, o trono da banda é um grupo musical de Bandung, Java Ocidental, que se formou em 18 de abril de 2004. A banda começou a ser amplamente conhecida após suas músicas, covardes básicos, tornou -se parte da trilha sonora do filme D ‘ Pes Girlz começa (2006). A música foi incluída em seu álbum de estréia, The mais bonito, lançado no mesmo ano. O trono continuou sua jornada musical lançando a música do álbum Hati (2008) e o World of Men (2010).

O próprio Phewe sugeriu que o PHP fará parte do mini -álbum (EP) que ele está preparando. Está planejado que este álbum esteja presente na forma física (CD), marcando seu compromisso de continuar apresentando músicas que podem ser amplamente apreciadas.

Além de lançar a música em formato digital, Phewe também concluiu a produção de videoclipes PHP, nos quais trabalham pelo diretor Seno Vegas. Este vídeo pode ser visto através do canal oficial do YouTube Phowe_Oficial, completo com uma versão de karaokê para fãs que desejam cantar juntos.

“Então, você não precisa pensar muito. Visite a plataforma digital e aproveite a música ‘PHP'”, concluiu.