Depois de ser inaugurado no palácio, o governador de East Kalimantan e seu vice Sertijab em Yakarta

Samarinda, Viva -O Rudy More’ud e Sinus Aji foram oficialmente inaugurados como governador e vice-governador da Kalimantan Oriental (Kaliman isto) até 2025-2030, substituindo Isran Noor e Hadi Mulyadi (02/2/2024), no presidente de Jakarta, em Uma série de eventos de abertura do chefe regional liderados simultaneamente diretamente pelo presidente da República da Indonésia, Pabowo Subianto.

Leia também: Não há certijab, esta é a atmosfera da transição de liderança em Depok

Além de Rudy e Sine, outros 481 líderes regionais que consistem em 33 chefes provinciais, 364 distritos e 84 cidades também foram inaugurados no mesmo dia. Com a inauguração de Rudy-Seeno, o mandato de Akmal Malik terminou como governador interino de Kalimante.

A cerimônia de substituição de energia também continuará com a entrega de posições (Sertijab) no Escritório da Agência de Links de Kalimantan East em Yakarta. No entanto, o secretário da Província de Kalimantan Oriental, Sri Wahyuni, explicou que o processo certijab era limitado apenas a questões administrativas.

Leia também: Ausente no Pramono -no Karno Sertijab, o nome Jokowi foi animado

Enquanto isso, a cerimônia de boas-vindas entre Akmal Malik e o governador final do governador, Rudy-Seeno, planejou de 3 a 5 de março de 2025. O discurso que levou Samarinda.

“Está planejado que o discurso de separação acolhe com a aprovação para continuar quebrando o jejum juntos”, concluiu.

Leia também: 5 TNI PATI Criado para ser de 2 estrelas, Marsma Yostariza lidera a posição estratégica