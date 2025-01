Depois de Swami Vivekananda, o PM Modi é o único líder a apresentar a cultura indiana ao mundo com tanto orgulho: Vaishnaw

O Ministro da União, Ashwini Vaishnaw, disse na segunda-feira, pela primeira vez depois de Swami Vivekananda, que é o primeiro-ministro Narendra Modi quem apresenta a cultura indiana ao mundo de forma sistemática e com grande orgulho.

Vaishnaw fez os comentários após o lançamento do ‘Waves Bazaar’, um mercado eletrônico para reunir criadores e empresas que lidam com conteúdo criativo, por ele e pelo Ministro da União, Gajendra Singh Shekhawat.

“Assim como Swami Vivekananda trouxe a herança da Índia para o cenário mundial através do seu discurso em Chicago, o nosso primeiro-ministro Narendra Modi está contribuindo para a herança da Índia através de iniciativas como ioga, cultura, arte, criatividade e Ayurveda. Isso é algo histórico”, disse ele.

Ecoando a visão do Primeiro-Ministro de estabelecer a Cimeira Mundial de Audiovisual e Entretenimento (Waves) como uma cimeira de reputação global, semelhante ao Fórum Económico de Davos, o Ministro da União mencionou que o esforço fazia parte de uma estratégia mais ampla para destacar a economia criativa da Índia, “Que é rica em tradição, narrativa e importância cultural – elementos do que é mundialmente reconhecido como a ‘economia laranja’.”

Shekhawat descreveu a Índia como um caldeirão vibrante de contadores de histórias, músicos, criadores de conteúdo e diversidade religiosa, afirmando: “Nossa herança cultural não é apenas um testemunho do nosso passado, mas a espinha dorsal do nosso futuro no cenário global”.

À medida que a Índia progride em vários sectores, económico, social e tecnológico, a nossa capacidade cultural continua a ser o nosso maior trunfo, disse ele.

A plataforma Waves Bazaar foi projetada para conectar o vasto conjunto de talentos criativos da Índia com os mercados internacionais. Ele permite que os usuários exibam seu conteúdo, apresentem projetos e construam conexões significativas que transcendem as fronteiras geográficas.

O Waves Awards também começará com abertura de indicações no dia 15 de fevereiro de 2025. Eles contam em categorias como “Jogo do Ano”, “Filme do Ano” e “Campanha Publicitária do Ano”. Os prêmios também incluem “prêmios de seleção especial”, homenageando conquistas ao longo da vida e impactos significativos em áreas como tecnologia e influência social.

Outro destaque foi o lançamento de três novos desafios no âmbito dos desafios de criação na Índia, a saber. “Resonated: The EDM Challenge”, para artistas, compositores, músicos e performers de todo o mundo; “Make the world wear khadi”, para publicitários e freelancers desenvolverem campanhas inovadoras que posicionem a Khadi como uma marca global; e “Wah Ustad”, uma plataforma para vocalistas jovens e com formação clássica mostrarem suas habilidades excepcionais.

Vaishnaw também anunciou um novo desafio que visa promover filmes que explorem o rico turismo e herança cultural da Índia.

‘Create in India Challenges’ da Waves, uma iniciativa emblemática do Ministério I&B, testemunhou uma resposta esmagadora com mais de 70.000 registos até agora. Até agora, 31 desafios de criadores foram lançados na Índia e 25 ainda estão abertos para inscrição, com 22 atraindo participação global.

No evento, o cineasta Shekhar Kapur destacou o status da Índia como o maior país criador e consumidor de conteúdo. “A Índia não é apenas um centro, mas uma potência de conteúdo cultural e digital, de filmes a jogos. Isso é o que chamamos de nosso ‘soft power’”, disse ele.