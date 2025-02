Depois que Modi Trump fala sobre as tensões de Delhi-Dhaka, Jaishankar se encontrará com Bangladesh FM em Muscat

No meio dos laços com problemas com Bangladesh, Ministro de Assuntos Externos, S. Jaishankar, se reunirá com o consultor de assuntos estrangeiros de Bangladesh Touhid Hossain fora da 8ª Conferência do Oceano Índico em Muscat no domingo (16 de fevereiro de 2025), as fontes confirmaram .

O Sr. Jaishankar, que inaugurará a Conferência Regional Co-Anfitral pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo governo de Omã, e organizado pela Fundação da Índia, também se reunirá com uma série de outros ministros estrangeiros de aproximadamente 27 países. Os ministros das Relações Exteriores de Bután, Sri Lanka, Maldivas, Nepal e Bangladesh participarão da conferência anual.

Em um sinal do processo de normalização do governo dos laços com a China após o acordo de outubro entre as forças armadas na linha de controle real, o enviado especial da China comparecerá aos assuntos do leste do meio de Jun, marcando a primeira vez que é convidado a um funcionário do país desde a conferência realizada em 2019.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores de Cingapura, Vivian Balakrishnan, e o ministro das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, se dirigirão ao grupo. Jaishankar, que acompanhou o primeiro -ministro Narendra Modi a Paris e Washington nesta semana, frequentou a Conferência de Segurança de Munique no sábado, antes de chegar a Muscat.

O Sr. Jaishankar irá para a sessão inaugural da Conferência do Oceano Índico no domingo, juntamente com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr Bin Hamad Al Busaidi, e Balakrishnan.

Laços espirais

A reunião do Sr. Jaishankar com o Conselheiro de Relações Exteriores de Bangladesh é particularmente significativa, pois ocorre em meio a laços espirais entre o governo de Modi e o governo do cuidador em Dhaka, liderado por Muhammad Yunus, e profundas preocupações de que o Sr. Modi criou com o presidente dos EUA, Donald Trump durante seu Visita a Washington.

Embora a Índia tenha manifestado alarme por ataques contra minorias após a expulsão do ex -primeiro -ministro Sheikh Hasina em agosto de 2024, bem como o tratamento das empresas indianas pelo novo governo, o governo de Yunus exigiu que a Índia garantisse que a sra. Hasina, que tem Tomado refúgio em Délhi, não faz declarações políticas ou aborda as manifestações públicas da Liga Awami através da videoconferência. Outros irritantes também foram discutidos, sobre segurança nas fronteiras, troca de água e gerenciamento de inundações, problemas comerciais, liberação radical e os acusados ​​de posições terroristas em Bangladesh entre os dois lados, mesmo durante uma visita do secretário de Vikram Misri a Dhaka em dezembro. Jaishankar e Hossain terão a tarefa de conduzir conversas sobre questões de resolução, bem como para se preparar para uma possível reunião entre Modi e Yunus, já que ambos devem participar da conferência regional de Bimstec em Bangkok. em 2 de abril. -4.

O Sr. Jaishankar também terá a oportunidade de interagir com outros colegas da região e abordar os problemas com eles. O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Vijitha Herath, estará nos dias de Muscat depois que o grupo Adani se aposentou de um contrato de energia renovável depois que o governo de Dissanayake ordenou uma segunda revisão contra ele.

Comércio com as Maldivas

Espera -se que o ministro das Relações Exteriores de Maldivas, Abdulla Khaleel, analise as conversas para um acordo de livre comércio com a Índia, depois que o governo de Muizzu já operou um TLC com a China. Espera -se que o ministro das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Deuba, discute as datas para uma visita bilateral do primeiro -ministro do Nepal, KP Sharma Oli, que jurou em julho do ano passado, mas até agora ele não recebeu um convite. Em dezembro, Oli viajou para Pequim para uma visita bilateral, uma das primeiras vezes em que a Índia não foi a primeira parada para um primeiro -ministro nepalês.

Todos os olhos também estarão em uma possível reunião com o ministro das Relações Exteriores de Mauricio, Dhananjay Ramful. Nueva Delhi ficou decepcionado com a decisão do recém -eleito governo de Mauricio de revisar o acordo de que o governo anterior havia atacado a transferência da ilha de Chagos que abriga a base de Diego García de EUA. com os problemas de soberania sobre soberania.

A Índia havia desempenhado um papel “tranquilo, mas importante”, no acordo, disseram as autoridades, e Jaishankar, apenas de sua visita aos Estados Unidos e reuniões lá, pode discutir o problema com Ramful.

Segundo os organizadores, esta é a maior conferência do Oceano Índico, com 29 ministros e mais de 200 delegados de mais de 45 países, e participantes de grupos regionais como SAARC, IORA, BIMSTEC e Conselho de Cooperação do Golfo.

“A região do Oceano Índico é o lar de … cerca de três bilhões de pessoas, é a região mais sucessiva, onde 70% do comércio global de contêineres passa. O mais importante é que é uma região que é amplamente pacífica, conectada não apenas por águas oceânicas, mas também cultura, história e civilização “, disse o presidente da fundação da Índia, Ram Madhav, ex -secretário geral do partido no poder Bharatiya Janata, que se dirige a uma conferência de imprensa anterior na conferência da conferência em Muscat.