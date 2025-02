Depois que o vídeo do RI 24 carros entrou na linha viral especial, Pt Transjakarta abre votos

Yakarta, vivo – Vídeos virais que mostram o carro de funcionários do estado RI 24 Com um pequeno código numérico 15, ele quebra a Transjakart Lane Especial colhiu atenção pública.

O PT Transportation Yakarta (Transjakarta) finalmente falou e enfatizou as regras relacionadas ao uso da pista de ônibus.

O diretor operacional e de segurança da Transjakarta, Daud Joseph, explicou que apenas certos veículos podiam atravessar a pista especial.

Mas se em caso de emergência, Daud enfatizou que entrar em uma pista especial que não fossem ônibus transjakarta, a saber, a condição de emergência ou o chefe de estado, foi permitida.

“Há alguns que podem entrar na pista de ônibus. Por exemplo, em uma emergência ou para o chefe de estado. Mas fora disso, eles não recebem permissão para entrar”, disse Daud como citado por Antara.

No entanto, ele reconheceu que o Partido Transjakarta não tinha autoridade para tomar medidas contra os infratores. Portanto, eles levaram a polícia para fazer cumprir as regras no campo.

Como etapa de precaução, Transjakarta continua a fortalecer a segurança, instalando um separador em pontos vulneráveis ​​e otimizando os ingressos eletrônicos (Aplicação da Lei de Trânsito Eletrônico/Etle).

Eles também cooperam com a polícia para aumentar a supervisão.

Ele também garantiu que, para o separador, havia em cada lacuna para que outros veículos não entrassem, incluindo a digitalização de ingressos eletrônicos e a guarda da polícia continuasse a ficar apertada.

Dado anteriormente, um vídeo enviado pelo X @BebySoseweet na terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, mostrou um Toyota Alphard branco com Ri-24 com um pequeno número 15 que atravessa a pista de Transjakarta com escolta policial.

Logo atrás dele, a Toyota Fortuner parecia, que era suspeita de plagiar o escritório da polícia.

Depois de ser rastreado, sabia -se que o carro era um veículo oficial para o vice -ministro do investimento e a transmissão subsequente, bem como o chefe do Conselho de Coordenação de Investimentos (BKPM), Todotua Passerabu.