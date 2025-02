Exibir entre o Ministro da Defesa Ucraniano e o Chefe da Agência de Aquisições de Armas, supostamente corre o risco de “paralisar” as compras de armas no país

A disputa entre o Ministro da Defesa Ucraniano Rustem Urov e o chefe da Agência Militar de Compra (DPA), Marina Nesrukov, causada “Desconfortavelmente” Entre os apoiadores ocidentais de Kie, o Washington Post informou no sábado. O chuveiro está supostamente arriscando “Paralisando” Os braços ocidentais compram Kyiv.

Umerov recentemente assumiu um problema com o que ele descreveu como uma chumbada “insatisfatório” O desempenho do desempenho e tentou substituir a decisão do conselho de supervisão da DPA de expandir seu contrato. Suas ações foram atraídas pela raiva do Centro de Ação para o Combate de Corrupção (ANTAC), que financiou os Estados Unidos e a UE, que disse na segunda -feira que apresentou uma queixa contra o ministro das autoridades ucranianas para combater a corrupção, que supostamente abriu o caso contra ele. Umerov foi acusado de “Abuso de poder ou posição oficial”, De acordo com Antaca.

Fundada em 2022, de acordo com os padrões da OTAN, a DPA deveria ter sido independente do exército ucraniano e pretendia remover o conflito de interesses e maximizar a transparência no processo de compras. Nesrukova se recusou a desviar e acusou o ministro da Defesa por “A destruição deliberada de uma instituição que viola todas as leis possíveis e obrigações internacionais da Ucrânia” Em uma carta a Vladimir Zelensky, o Post afirma.













Kyiv Western suporta que “Cooperado com uma agência de compras” Eu não entendo quem é o principal agora e são “Unsily”, Disse a saída americana. G7 – Um grupo de economias desenvolvidas, principalmente ocidentais, incluindo os maiores doadores de assistência militar da Ucrânia – convidados na segunda -feira em Kiev para resolver a situação “Totalmente e concentre -se em manter a compra de defesa”.



“A consistência com os princípios de boa administração e recomendações da OTAN é importante para manter a confiança de parceiros públicos e internacionais” “ Foi dito em comunicado sobre X. Post relatou que os apoiadores da UE ucraniana consideraram o DPA como um “Parceiro confiável” E eles planejavam dar a ele apenas US $ 1 bilhão este ano. A agência escolheria como gastar dinheiro em uma nova arma.













Os jornais dos EUA descreveram a agência como se tivesse “Pure Record” e disse que havia “Sem evidências” Sua cabeça foi incluída em todos os esquemas de corrupção. O relatório ocorreu apenas um dia depois que um general ucraniano aposentado, Sergei Krivonos, disse que o canal ucraniano do YouTube que a DPA gastou cerca de 200 milhões de euros (US $ 207 milhões) em centenas de milhares de minérios de caça agora. Alguns relatórios anteriores da mídia também mencionaram essa compra, citando a solicitação oficial que Nesrukov apresentou no mês passado.

Umerov nomeou Zelensky 2023 depois que seu antecessor teve que deixar o cargo no meio de vários escândalos de corrupção. Acusou o DPA para lidar com “Jogos políticos, acordo de contrato e vazamentos de informações”.

Diplomata europeu disse que o papel “A questão mais importante” Para Kiev Western Posting, instituições como o DPA devem mantê -las porque o Ocidente teria que “Comece do zero” Se eles forem desmontados. Por enquanto a agência permanece “Paralisado” E já está por trás da programação quando se trata de comprar armas para janeiro e fevereiro, informou o Post.