Deputados vão tentar subir ao Mediobanca, a troca de câmbio por 13,3 mil milhões

Deputados anunciam o início da oferta pública da bolsa totalitária no Mediobank. Leia-os em nota do Instituto Sienense.

A oferta pública de ações anunciada pelos deputados do Mediobanca avalia a Piazzetta Cuccia em 13,3 mil milhões de euros e oferece um prémio de 5,03% sobre o preço de fecho de ontem. Os deputados, lê-se na nota, oferecem 23 ações por cada 10 ações do Mediobanca trazidas para adesão.

As MP prevêem a conclusão da execução da oferta pública de ações do Mediobanca no terceiro trimestre de 2025.

Entre as condições a que está sujeita a troca pública de deputados cambiais ao Mediobanca está o sucesso de 66,67% do capital Piazzetta Cuccia. Ele os lê no comunicado de imprensa em que a montanha anuncia a operação. O status de efetividade, assim como outras contribuições do MPS, pode ser dispensado pelo banco “apenas expressamente”.

A aquisição da MPS Mediobanca irá torná-la “num operador que beneficia de um fluxo de caixa sustentável derivado de investimentos em seguros”. A nota do MPS fala sobre uma oferta pelo Mediobanca, que detém 13% da Generali, cujos ricos e estáveis ​​dividendos alimentam o balanço e as perdas da Piazzetta Cuccia.

Os deputados reuniram-se no dia 17 de abril de 2025, a sua assembleia geral, que teve como tema o aumento de capital ao serviço da bolsa pública do Mediobanca. Os deputados comunicam isso em nota. As diligências emitidas servirão de honorário para aquisição de acionistas do Mediobanco.

A oferta do MPS pelo Mediobanca também faria com que a Piazzetta Cuccia se separasse na Piazza Affari. “O objetivo da oferta – lê-se no comunicado do MPS – é adquirir a totalidade do capital social do emitente e conseguir a exclusão das ações de média dimensão na Euronext Milan. Na verdade, acredita-se que a franqueza favorece objetivos de integração, criação de sinergias e crescimento entre MPS e Mediobanca”.

Da fusão entre MPs e Mediobanka nasceu um novo campeão nacional no setor bancário italiano, posicionado em terceiro lugar em segmentos-chave, com uma forte complementaridade de produtos e serviços e caracterizado por um mix de negócios altamente diversificado e resiliente. com sinergias industriais significativas”. Deputados, portanto, em nota anunciando o lançamento de uma candidatura totalitária ao Mediobanca. “O novo grupo irá proteger e priorizar o desenvolvimento das duas já fortes marcas MP e Mediobanca, mantendo o seu posicionamento e competências únicas e dando às famílias e empresas italianas acesso a uma plataforma mais ampla e integrada de serviços bancários”.

“Com esta operação industrial, queremos marcar uma nova abordagem no caminho de consolidação do sector bancário, que, de forma inovadora, cria de imediato valor tanto para os deputados como para os accionistas do Mediobanco, e também, creio, para todo o sistema do país. Ambicionamos um novo Campeão Nacional, com duas marcas de excelência que queremos proteger e melhorar ainda mais”. É o que diz o CEO do deputado Luigi Lovaglio, numa nota em que o banco vai anunciar a oferta pelo Mediobanca.

A aquisição do MedioBanca permitirá aos MP gerar uma rentabilidade de capital tangível de cerca de 14%, ter um indicador de solidez pró-forma de cerca de 16% e gerar cerca de 700 milhões antes de depositarem sinergias por ano, dos quais 300 milhões em receitas, dos quais 300 milhões em receitas, dos quais 300 milhões em receitas, dos quais 300 milhões em receitas, dos quais 300 milhões em receitas 300 milhões em despesas e 100 milhões em financiamento. Os deputados comunicam isso em nota. A operação permitirá beneficiar do valor do DTA (actividade fiscal diferida) dos deputados com base tributável consolidada superior. O novo grupo será realmente capaz de acelerar a utilização de 2,9 mil milhões de euros em DTA ao longo dos próximos seis anos, com 0,5 mil milhões de euros por ano e uma vantagem de capital significativa. O “valor líquido atual estimado a favor dos acionistas do Mediobanco que mantêm a oferta” gerado pela aceleração na utilização do DTRA é de “aproximadamente 1,2 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 10% do atual valor de mercado do Mediobanco”.

Da integração entre os deputados e o Mediobanca, “há benefícios significativos para os acionistas de ambos os bancos” através da distribuição de um dividendo “sustentável e crescente” através das negociações. Em particular, na nota do MPS, lemos sobre a oferta: “Espera-se um “aumento de duas vezes” nos lucros “ajustados” e “produção orgânica de capital superior ao lucro líquido, o que permite uma crescente “desdobramento de ações” com um índice de distribuição “isto é, a percentagem do lucro distribuído sob a forma de dividendo” para 100% do lucro líquido, mantendo ao mesmo tempo uma forte fortaleza patrimonial”. Quanto aos custos de integração, “equivalem a cerca de 600 milhões de euros em impostos brutos a apoiar no primeiro ano de funcionamento”.

Os principais acionistas do Siena, que ganham 8,8 mil milhões de euros, são Tesouro (11,7%), Delfin (9,9%) e Caltagiron (5%). Assumir o controlo do Mediobanca, que vale 12,7 mil milhões de euros na Piazza Affiari, levaria a uma integração entre um banco comercial tradicional e um banco de investimento com actividades no domínio da gestão de activos e do crédito ao consumo, mas sobretudo teria consequências inevitáveis ​​no controle do general.

O Mediobanca é de facto o principal acionista do leão de Trieste com 13% do capital, cujos membros foram – durante vários anos em posições opostas na Piazzetta Cuccia – também Delfin (9,9%) e Caltagirone (6,9%). A holding da antiga família e o grupo do empresário romano são também os dois principais acionistas do Mediobanco, do qual detêm 19,8% e 7,8% do capital. E parece improvável que não apoiem a operação nas montanhas, a cujo conselho se juntaram recentemente com os seus próprios representantes.

A operação no Mediobanca poderá revolucionar as estruturas financeiras do Bel Paese e alterar o equilíbrio do controlo dos generais, tal como o leão se envolve na integração com o Natixis – promovido por Delfin e Caltagirone, mas também objecto de atenção política – e o Assembleia de Vignost, que na primavera deverá renovar o conselho de administração da Trieste Company, no que se espera ser mais um confronto entre o Mediobanca e os seus dois principais acionistas.

Reprodução reservada © Copyright ANSA