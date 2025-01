Dereck Lively sofre uma lesão no tornozelo aos quatro minutos do jogo Mavericks x Denver

Dereck II animadoO desempenho promissor do Dallas Mavericks foi abruptamente interrompido no primeiro quarto do jogo contra o Denver Nuggets na terça-feira devido a ferida. Com apenas quatro minutos de jogo, o central titular sofreu uma lesão no tornozelo, o que o obrigou a abandonar o campo. Esta lesão aumenta as preocupações atuais do elenco do Mavericks, já que o time já estava sem o craque Luka Doncic devido a um problema na panturrilha.

Você está curioso sobre a lesão de Dereck Lively na partida recente? Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o assunto.

Como Derek Lively se machucou?

O desempenho sólido de Dereck Lively II foi interrompido poucos minutos depois do jogo do Dallas Mavericks contra o Denver Nuggets, após sofrer uma lesão no tornozelo. A entorse ocorreu no início do primeiro quarto, quando Lively pisou no pé de Nikola Jokic. Embora tenha contribuído com 4 pontos e um bloqueio em seu breve tempo em quadra, ele rapidamente sinalizou para o banco com dores e logo foi afastado dos gramados.

Ele não conseguiu retornar ao jogo, apesar de tentar alongar e trabalhar o tornozelo com faixas de resistência. O Mavericks o descartou oficialmente pelo resto do jogo, deixando os fãs preocupados com a gravidade de sua lesão. A equipe não conta mais com Luka Doncic, que está afastado devido a uma lesão na panturrilha. O cronograma para a lesão de Lively permanece incerto, pois dependerá da gravidade da lesão. Você pode se recuperar rapidamente se a lesão for leve, mas uma entorse mais grave pode mantê-lo afastado por semanas.

Lively, que tem sido crucial nesta temporada da NBA, com médias de 9,3 pontos, 8,1 rebotes e 1,7 bloqueios por jogo, tem sido uma parte vital da escalação do Mavericks. No entanto, sua ausência provavelmente criará mais responsabilidades para Daniel Gafford, que frequentemente alterna com Lively na posição central titular.