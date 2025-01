Dermot Mulroney é um assassino procurado em um clipe exclusivo de The Laws of Man

ComingSoon tem o prazer de apresentar o exclusivo Leis do homem clipe do próximo drama de suspense policial. O filme está programado para estrear em 10 de janeiro em cinemas selecionados e em VOD.

“No início da Guerra Fria, os marechais norte-americanos Frank e Tommy perseguem o assassino procurado Benjamin Bonney até aos desertos do Nevada e tropeçam numa conspiração sinistra que ameaça perturbar os próprios fundamentos da justiça e da paz”, lê-se na sinopse oficial.

Assista ao clipe exclusivo de Laws of Man abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no clipe de Laws of Man?

O vídeo apresenta a estrela de Scream VI, Dermot Mulroney, como Benjamin Bonney, descrito como um assassino procurado. Apresenta seu personagem ameaçando Frank Fenton, de Jacob Keohane, que é marechal dos Estados Unidos. O elenco também inclui Jackson Rathbone, Keith Carradine, Graham Greene, Kelly Lynn Reiter, James Urbaniak, Forrie J. Smith, Richard Brake e Harvey Keitel.

As Leis do Homem é escrito e dirigido por Phil Blattenberger. O filme tem produção executiva de Brandon Baker, Kevin Cripps, Scott Hunter, Lillian Johnson, Tony Johnson, Jijo Reed e Marcus Shelton, com produção de Blattenberger e Dan Black. A equipe criativa também inclui o diretor de fotografia Daniel Troyer e o editor Nico Alba.

Além de Laws of Man, Mulroney também aparecerá na próxima série dramática de suspense The Hunting Wives, que será dirigida por Malin Akerman e Brittany Snow. Ele também deve aparecer em vários filmes, incluindo o thriller Like Father Like Son, o filme policial Play Dirty com Mark Wahlberg e o filme de terror Night Patrol com Justin Long.