Derrotado pelo Malut United, Persebaya sofreu três derrotas consecutivas

Surabaia, VIVA- O Persebaya Surabaya perdeu por 2 a 0 para o convidado Malut United na 19ª rodada da Liga 1, no Estádio Gelora Bung Tomo, em Surabaya, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Esta derrota foi a terceira consecutiva do Persebaya.

Leia também: Técnico do Dewa United pronto para dar ao Persib sua primeira derrota na GBLA

Persebaya teve a chance de assumir a liderança rapidamente quando o árbitro marcou um pênalti no terceiro minuto, após Toni Firmansyah ter sofrido falta na área. Porém, o pênalti de Bruno Moreira acertou na trave.

A partida ocorreu em ritmo médio. Ambas as equipes pareciam cuidadosas no ataque no início do jogo. A perda de Francisco Rivera no meio-campo teve um grande impacto no jogo do Persebaya.

Leia também: A defesa do Persib é fraca, Dewa United sente vantagem

A defesa rigorosa e disciplinada do Malut United fez com que os ataques do Persebaya fossem frequentemente frustrados. Aos 40 minutos, Malik Risaldi quase marcou o gol com um chute forte ao responder passe de Rashid. No entanto, o seu remate foi bloqueado com sucesso pelo guarda-redes do North Maluku, Wagner Dos Santos.

Três minutos depois, o golo da equipa da casa quase foi sofrido se o remate de Ahmad Wadil não acertou na trave de Persebaya. E até o final do primeiro tempo o placar permaneceu sem gols.

Leia também: Este é o cara a cara Persebaya x Malut United

Ambas as equipes fizeram alterações no início do segundo tempo. Persebaya trouxe Flavio Silva para substituir Toni Firmansyah. Enquanto isso, o Malut United incluía Yacob Sayuri.

Persebaya tentou aumentar seus ataques com a entrada de Flávio. Porém, teve dificuldade em romper o gol do Malut United devido à sua forte defesa.

Aos 71 minutos, o cabeceamento de Flávio acertou na trave após passe do colega do lado esquerdo da defesa do Malut United. Porém, aos 73 minutos, o gol do Persebaya foi sofrido por chute de Junior Brandão na área.

Partindo de um ataque pelo lado direito da defesa do Persebaya, Brando, que se dirigia para a grande área, recebeu a bola lançada devido ao controle de bola imperfeito do jogador do Persebaya. Brandão chutou confortavelmente para o gol do Persebaya.

O Persebaya achou cada vez mais difícil recuperar o atraso depois que Ardi Idrus marcou um gol contra, fazendo o placar de 2 a 0 a favor do Malut United. Essa pontuação durou até o final do jogo.