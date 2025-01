Derrotado pelo PSS, o Persebaya não aproveitou a oportunidade para tirar a liderança do Persib.

Apenas, VIVA- O Persebaya Surabaya não aproveitou a oportunidade para assumir a liderança do Persib Bandung porque perdeu por 1-3 para o PSS Sleman no primeiro jogo da segunda rodada da Liga 1, no Manahan Stadium Solo, no sábado. 11 de janeiro de 2025. Embora a oportunidade existisse porque o Persib empatou em 1 a 1 com o PSBS Biak se vencesse o PSS.

Leia também: Com 10 jogadores, Persib empata com PSBS Biak no Estádio Lukáš Enembe

O gol de Ernando Ari foi sofrido por Gustavo Tocantins aos quatro minutos de jogo. Os locais estão cada vez mais confiantes com este golo rápido. E aos 17 minutos Laskar Sembada ampliou a vantagem (2 a 0) com cabeçada de Cleberson.

Do esquema de cobrança de falta de Betinho, Cleberson cabeceou confortavelmente em direção ao gol de Ernando. Foi realizada revisão do VAR, mas o gol ainda valeu porque Cleberson estava impedido.

Leia também: Este é o último estado de Francisco Rivera contra PSS Sleman

Aliás, Bruno Moreira marcou um gol depois de estar com dois gols de desvantagem. Mas o árbitro anulou por considerar que Flávio Silva cometeu infração contra Cleberson.

O golo de Nico Cardoso aos 45+2 minutos permitiu ao PSS fechar a primeira parte com uma vantagem de 3-0. Ernando não conseguiu acertar o chute no canto esquerdo inferior do gol.

Leia também: A competição no topo da classificação é acirrada, Persebaya aspira vencer o PSS

Após três gols, Bajol Ijo fez diversas substituições. Dejan Tumbas, Malik Risaldi e Alfan Suaib foram apresentados no início do segundo tempo. Esses esforços deram frutos.

Dejan também marcou um gol, mas foi novamente anulado pelo árbitro. Aos 59 minutos, Persebaya diminuiu a diferença com pênalti cobrado por Bruno. O árbitro marcou pênalti após Cleberson fazer falta em Dejan.

Os esforços do Persebaya para recuperar o atraso foram infrutíferos até a partida terminar com o placar de 3-1. Esta derrota manteve o Persebaya na segunda posição da classificação, com uma diferença de três pontos atrás do líder Persib.