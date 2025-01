DeSantis refere-se ao ‘Golfo da América’ em ordem executiva

O governador da Flórida, Ron DeSantis (R), referiu-se ao Golfo do México como o “Golfo da América” ​​​​em uma ordem executiva na segunda-feira abordando um sistema climático de inverno que está se movendo para partes do Estado do Sol esta semana.

“CONSIDERANDO QUE uma área de baixa pressão movendo-se através do Golfo da América, interagindo com o ar do Ártico, trará um clima de inverno generalizado e impactante para o norte da Flórida a partir de terça-feira, 21 de janeiro de 2025”, afirma a ordem de DeSantis.

A medida ocorreu horas depois de o presidente Trump ter prometido mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América durante o seu discurso inaugural, revisitando uma proposta que levantou durante uma ampla conferência de imprensa no início deste mês no seu resort em Palm Beach.

“Em breve iremos renomear o Golfo do México como ‘Golfo da América’ e restauraremos o nome de um grande presidente, William McKinley, para ‘Monte McKinley’, onde deveria estar e onde pertence”, disse Trump pouco depois de tomar a decisão. juramento.

DeSantis esteve em Washington na segunda-feira para a inauguração.

O governador expressou o seu desejo de usar a sua posição como governador para implementar a agenda de Trump. Na semana passada, DeSantis convocou uma sessão legislativa especial na Flórida, num esforço para ajudar a administração a implementar a agenda de imigração de Trump.

