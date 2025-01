Desastre da Terra do movimento em Pasuruan: 47 casas danificadas, 176 pessoas fugiram

Pasuruan, vivo – A Agência Regional de Gerenciamento de Desastres de Pasuruan (BPBD) disse que havia 47 casas afetadas pela terra do movimento na vila de Cowek, distrito de Purwodadi, Regency of Pasuruan, 16 delas estavam em condições graves e 176 pessoas foram deslocadas desde terça -feira , 28 de janeiro, 28 de janeiro. , 2025.

Sabe -se que o fenômeno da Terra na cidade de Cowek ocorreu na terça -feira e, a partir do monitoramento da Terra continuou a se mover periodicamente para que centenas de moradores sejam inquietos e forçados a evacuar.

Respondendo ao incidente, o governador interino de Java Oriental, Adhy Karyono, acompanhado pela cabeça do leste de Java BPBD (Kalaksa), Cattot Soebroto, Regente ativo de Pasuruan, Nurkholis, além de uma série de cabeças Opp no ​​leste de Java O governo provincial foi diretamente para o local do incidente na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

 O governador interino de Java Oriental, Adhy Karyono, revisou o desastre da Terra em Pasuruan

O governador interino viu primeiro as rachaduras da terra e as casas afetadas em Sempu Hamlet, Cowek Village. Adhy afirmou que, juntamente com as partes relacionadas, eles imediatamente realizariam uma avaliação da área da vila de Sempu, a vila de Cowek, o distrito de Purwodadi, a regência de Pasuruan afetada pelo desastre da Terra movido para a garantia da segurança da segurança dos moradores.

“Vamos cooperar com uma equipe de especialistas do Departamento do Instituto de Tecnologia Geomática de novembro (SU) Surabaya para explorar se a área afetada pela Terra ainda pode ser habitada ou deve ser abandonada”, disse Adhy.

Segundo ele, se os dados da equipe de especialistas mostrarem que o contorno da Terra na região não é seguro para viver, a opção de ser tomada pelo governo é realocar todos os residentes para um local mais seguro.

“Isso pode ser feito com o esquema governamental da Regency of Pasuruan fornecerá terras em um local seguro; em seguida, o governo provincial de Java Eastern ajudará a construção das casas dos moradores e de todas as outras instalações públicas de acordo com as necessidades e aplicáveis regulamentos “, disse ele.

 A casa em La Java del Este de Purwodadi Pasuruan está rachada porque a terra se move

Nesta ocasião, Adhy também prestou assistência de emergência para 176 residentes de 47 chefes da família que foram afetados e evacuados no cargo de evacuação.

A assistência está na forma de fast food e medicamentos e outras necessidades básicas.

Adhy pediu ao público que continuasse assistindo enquanto aguardava os resultados da avaliação da equipe de especialistas, para que o processo de mitigação e tenha dado o próximo passo.

“O mais importante é que os moradores afetados estão satisfeitos com as necessidades básicas”, disse Adhy.

Enquanto isso, a equipe de Java East BPBD está medindo micro -microtos para analisar o potencial dos movimentos da Terra em cinco pontos da cena.

Essa medida será expandida para mais 10 pontos na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025, equipada com fotografias aéreas para obter uma imagem mais detalhada da condição do solo na área afetada.