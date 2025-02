Desconforto em Bolonha de alta velocidade Florence, circulação em uma recuperação gradual

A circulação ferroviária na linha Av Bolonha-Florence está gradualmente retornando ao normal, diminuindo a desaceleração do inconveniente técnico do trem nesta manhã Isso levou à reprogramação do serviço com desvios de viagem e estendendo o tempo de viagem. Você o lê em uma nota do FS. “O pagamento integral do bilhete foi preparado para o passageiro do trem participante – Continua um comunicado de imprensa -.Era necessário levar um transford para uma “reserva quente”, Isso significa que o trem pronto para uso rápido, se necessário. Durante as operações, os passageiros foram informados a tempo sobre o desempenho das operações e ajudaram de acordo com o protocolo fornecido nesses casos ”.

No geral, houve 15 Frecciarossa, que acumulou um atraso de pelo menos uma hora e meia para desacelerar – que estão retornando gradualmente – na linha Av Bologna – Florence para um trem com um erro que parou nesta manhã perto de Bolonha, Cascades, Cascades , atraso para operações de alta velocidade. Outros trens AV, alguns não relacionados à linha convencional, viajam uma hora de atraso. Os passageiros do trem, dos quais tudo começou, Frecciarossa FR 9311 Torino Porta Nuova (8,40) – Nápoles Centrale (15,03), foram transferidos para outro comboio e viajam no momento com 180 minutos de atraso. A chegada ao destino final, Nápoles, está prevista antes das 18h.

A circulação na linha ferroviária Bari-Pescara diminuiu de 12,00 “para inconvenientes técnicos para o nível de transição em Bari Nord E inconveniência técnica para a Mare Bari Torre. O único trem FR 9808 (12:06) – Turim Porta Nuova (21:50) registrou mais de 60 minutos por mais de 60 minutos. Os trens regionais podem estar sujeitos a viagens e abolição.

