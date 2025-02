Desenterrar uma antiga civilização tâmil

O início de 2025 marcou um marco significativo na história e na arqueologia de Tamil Nadu, com o governo do estado fazendo dois anúncios principais.

Ao abrir a conferência internacional de três dias sobre o centenário da descoberta da civilização da civilização Indo Valle Indo.

Algumas semanas depois, em 23 de janeiro, ele publicou um relatório, ‘Antiguidade de ferro: datas radiométricas recentes de Tamil Nadu’ e anunciou: “A Idade do Ferro começou em solo tâmil. A antiguidade de ferro na paisagem tâmil remonta ao primeiro trimestre do quarto milênio a. C. Citando os resultados da datação de carbono, ele disse que o uso de ferro foi proeminente no sul da Índia há mais de 5.300 anos. Esses anúncios mudaram a atenção para as conclusões de várias escavações realizadas pelo Serviço Arqueológico da Índia (ASI) e pelo Departamento de Arqueologia do Estado de Tamil Nadu (TNSDA) em Tamil Nadu ao longo dos anos.

N. Sai Charan traça a importância de locais historicamente importantes escavados no estado.

Sivagalai

A antiguidade de ferro na paisagem tâmil, que remonta ao primeiro trimestre do quarto milênio a. C., foi baseado em amostras extraídas de escavações arqueológicas realizadas aqui. O TNSDA escavou oito locais, incluindo cinco montes de quartos e três cemitérios, dentro e ao redor de Sivagalai, uma sala da Idade do Ferro na costa norte do rio Thamirarani, no distrito de Thothukudi, entre 2019 e 2022. O local do enterro foi chamado ‘ ‘chamado’ ‘chamado’ ‘chamado’ chamado ‘Sivagalai-Parambu’, que cobre 500 acres, está localizado no noroeste da vila. Os restos esqueléticos, os objetos de ferro e os grãos de arroz estavam entre os objetos desenterrados durante as escavações. A amostra de arroz coletada de uma urna datada de 1.155 a. C. A análise de amostras de carvão obtida de três trincheiras datadas da antiguidade de ferro na paisagem tâmil entre 2.953 a. C. e 3.345 a. C.

AdicaNallurur

Localizado na costa norte do rio Thamirabarani, no distrito de Thothukudi, Adichalanallur foi escavado pela primeira vez por F. Jagor, um arqueólogo alemão, em 1876. Ele foi posteriormente escavado pelo oficial britânico Alexander Rea entre 1902 e 1904. Quase 100 anos depois, Assim, e fez uma escavação em 2004-05. O caminho e o TNSDA retornaram escavações entre 2019 e 2023. Essas séries de escavações lançaram um grande número de materiais, incluindo faixas de ouro, metais, restos humanos, como ossos, ferramentas microlíticas que pertencem à Idade da Pedra, figuras femininas, armas de armas Ferro e Potherds com inscrições tamil-bmi. A amostra de carvão coletada em associação com objetos de ferro encontrados aqui no monte da sala datou do uso de ferro até o meio do terceiro milênio a. C.

Resultado

Uma série de escavações de AS e TNSDA em Keeladi, uma vila no distrito de Sivaganga, localizada a 12 quilômetros a sudeste de Madurai, desde 2015, mostrou que havia uma civilização urbana na antiga paisagem tâmil nas margens do rio Vaigai. K. Amarnath Ramakrishna, o então superintendente arqueólogo, descobriu e supervisionou as duas primeiras fases de escavações. As quantidades de cerâmica desenterradas aqui sugeriram a existência de uma indústria de fabricação de cerâmica que floresceu usando matérias -primas disponíveis localmente. Foram encontradas centenas de potherds contendo registros de Tamil Brahmi. Espirais em espiral, agulhas de cobre, focas de terracota, pedras penduradas, esferas de terracota e vasos terrestres para manter líquido sugerem vários estágios de uma indústria de tecidos. Ornamentos de ouro, itens de cobre, pedras semi -preciosas, pulseiras de concha, pulseiras de marfim e pentes de marfim refletem o estilo de vida artístico e culturalmente próspero que existia em Keeladi.

Cortiça

Os materiais desenterrados durante as escavações da TNSDA na antiga cidade portuária de Korkai, no distrito de Thothukudi, em 1968-69 e, nos últimos anos, haviam esclarecido as relações comerciais estabelecidas do velho Tamil Nadu. As escavações da Terra foram feitas desde o final dos anos 1960, apontam para a existência de uma indústria de manufatura de pulseira. Os materiais orgânicos encontrados durante as escavações datam de 785 a. C. Vários canais totalmente intactos, meio corta e numerosos também foram encontrados que mostram evidências da fabricação de ornamentos. Os Vajillas das planícies gangenéticas negras, o tubo de filtro perfurado de nove histórias e um pote grande colocado no centro de uma estrutura de tijolos também desenterrado.

Uma mulher

Mayiladumparai, no distrito de Krishnagiri, é outro local significativo, além de Sivagalai, com relação à antiguidade do ferro. As escavações do TNSDA aqui haviam colocado a existência da Idade do Ferro na paisagem tâmil há 4.200 anos. As escavações produziram itens culturais, como ferramentas microlíticas, celtas neolíticos, ritmos de polimento de ferramentas neolíticas, pinturas de rochas, túmulos da Idade do Ferro, potherds registrados do tamil-trahmi, pedras comemorativas e registro de grandes comerciais que cobrem o tempo do tempo do microlíticas tempos até os tempos tardios. Alguns dos outros materiais desenterrados incluem inscrições da guilda do comerciante, ferramentas de pedra neolítica e pedras de heróis.

GangoikoChoolapuram

Localizados a poucos quilômetros ao norte do rio Kolidam, no distrito de Ariyalur, as escavações em Ganaikondacolapuram, a capital dos Cholas por cerca de 250 anos, foram realizadas pela primeira vez na década de 1980 pelo então diretor da TNSDA, R. Nagasswamy. Ele trouxe à luz as estruturas ocultas de um palácio e a cidade que Rajendra Chola-I construiu após sua expedição vitoriosa às planícies gangenéticas. Os restos de um palácio foram expostos em Maligaimedu (o monte de um palácio), a cerca de dois quilômetros de distância na parte traseira do famoso Templo de Brihadisvara, um Patrimônio Mundial da UNESCO. Escavações subsequentes desenterraram mais mega estruturas de tijolos da era medieval, pedaços quebrados de uma pulseira de ouro e cobre; e uma figura feita de marfim.

Empanic

Localizado a cerca de 6,5 km a leste da cidade de Pudukottai, acredita-se que um forte da era Sangam existisse em Porpanaikottai, onde a TNSDA tem feito escavações nos últimos anos. Materials unearthed in the site include tingling, glass accounts and bracelets, stoatita accounts, glass accounts, iron nails, terracotta wheel, antimony rod, copper coins, rubbing stone, grinding stone, aged accounts , spindle thickness, copper nails, carnalization accounts, beats , caiu. e brincos de terracota. Um ponto ósseo provavelmente usado como ferramenta para tecer, também encontrou um pequeno pedaço de ouro quebrado, artigos de vidro, porcelana Cochine Cabo ” Aranmanai Thidal ‘e’ Kottai Karai ‘.

Vembakotti

Localizados nas margens do rio Vaippar, no distrito de Virudhunagar, as escavações em Vembokottai desenterraram terracota, pulseiras de concha, artefatos feitos de ouro, tamanhos de maconha, contas carnais e de vidro, contas de casca e marfim, esperanças e ferro e cobre. No ano passado, foi encontrado um intraglio de carne que mostra um touro jubarte. Era o segundo intaglio desta carne encontrada em Tamil Nadu. Anteriormente, foi encontrado um material semelhante que mostra um javali em Keeladi.

Nativo

As escavações arqueológicas em Kodumanal, localizadas nas margens do rio Noyyal, a cerca de 15 km de Chennimalai, no distrito de Erode, revelaram que a área floresceu como um centro industrial e comercial há mais de 2.000 anos. Kodumanal foi chamado Kodumanam em Pathithrupathu da literatura de Sangam. Acredita -se que Kodumanal, localizado na antiga rota comercial que conecta Karur, a capital de Cheras com Muziris, sua antiga cidade portuária que está atualmente em Kerala, teve uma atividade industrial movimentada. As pulseiras, as moedas, os barcos de concha registrados com scripts de Tamil Brahmi, pedras preciosas e contas feitas de carnincalia, Ametista e quartzo foram desenterradas durante a escavação que foram realizadas entre 1985 e 2011. Um menhir (pedra de stand) e alguns megalíticos foram realizados enterrado. Também encontrado.

Palavaram

Localizado perto da cidade de Chennai, Pallavaram, originalmente conhecido como Pallavapuram, era um dos lugares mais antigos da parte sul da Índia, da era paleolítica. Mais de 160 anos atrás, em 1863, o geólogo Robert Bruce Foot descobriu uma ferramenta de pedra no campo do desfile na pista de Pallavaram. Era um eixo de mão feito à mão. O homem pré -histórico elaborou -o para cavar tubérculos e raízes do chão, e para açougueiro de animais e remover a carne. No mesmo ano, também encontrou inúmeras ferramentas de pedra, que incluem eixos manuais, facas e ferramentas de escala em atirampakkam, perto do rio Kosasthalaiyar, no distrito de Tiruvallur. Desde então, Pallavaram obteve importância histórica. Em 1888, o oficial britânico Alexander Rea pela primeira vez desenterrou um sarcófago em uma colina em Pallavaram. Mais tarde, em 2017, a descoberta assim um sarcófago de terracota de seis pés de altura que se acredita ter mais de 2.000 anos da mesma cidade.