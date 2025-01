Desenvolva Surathkal como um terminal para descongestionar as estações ferroviárias de Mangaluru: MLA

A cidade de Mangaluru, North MLA e Bharath Shetty, pediram ao Ministério das Ferrovias que desenvolvessem a estação de trem de Surethkal como uma estação de terminal para oferecer uma melhor conectividade ferroviária na região de Mangaluru, reduzindo a pressão sobre as estações ferroviárias centrais de Mangaluru e Mangaluru.

Em 30 de janeiro, ele colocou a pedra da Fundação para o Trabalho de Desenvolvimento na estação de trem Surathkal sob a Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), juntamente com o capitão do vice de Dakshina Kannada, Brijesh Chowta. Shetty disse que estava exigindo uma melhoria no conforto dos passageiros na estação de Surathkal, e agora o mesmo estava sendo feito.

Crédito da foto: HS Manjunath

Além de reduzir a pressão nas estações em Mangaluru, o terminal em Surathkal serviria à população que reside em Surathkal que possui muitos estabelecimentos industriais e educacionais, disse o MLA. O Dr. Shetty disse que o deputado também apóia esse argumento.

Desista da participação no KRCL

O capitão Chowta disse que a KRCL não poderia assumir o trabalho de desenvolvimento após problemas de saúde financeira. As pessoas na região costeira querem que a corporação se fundamenta com as ferrovias indianas para o desenvolvimento sem problemas na região.

Enquanto o Ministério da Ferrovia é a favor da fusão depois que os MLAs e os parlamentares da região costeira apoiaram a voz do povo, o governo de Karnataka precisa executar a iniciativa de fusão. A KRCL, uma iniciativa do falecido visionário George Fernandes, transformou a experiência de viagem na costa de Karnataka. No entanto, a corporação não manteve o ritmo das ferrovias indianas, principalmente durante a última década, em termos de criação de infraestrutura, desenvolvimento e serviços de passageiros. Os representantes do povo trariam a demanda por fusão ao seu objetivo lógico, que atenda à demanda pendente do público em geral, disse ele.

O gerente ferroviário regional da KRCL da Karwar Asha Shetty disse que a corporação gastou cerca de ₹ 53 milhões de rúpias na renovação completa da estrada e gastaria cerca de ₹ 26 milhões de rúpias para aumentar o conforto dos passageiros em toda a sua rede.

Mais tarde, o MP e o Moodbidri Mla Omanath Kotian lançaram trabalhos de melhoria na estação Mulki.

Projeto de ₹ 3,63 milhões de rúpias em duas estações

No total, a KRCL gastaria ₹ 363,84 lakh no trabalho de melhoria nas duas estações. Os abrigos da plataforma e o trabalho de superfície da plataforma em PF 1 em Surathkal seriam realizados a um custo de ₹ 119,19 lakh e ₹ 56,07 lakh, respectivamente.

Crédito da foto: arranjo especial

Na estação Mulki, a KRCL gastaria ₹ 45,54 lakh na superfície da plataforma e ₹ 123,35 lakh em abrigos de plataforma na PF 1 e ₹ 18,95 lakh para melhorar a estrada de aproximação para a estação.