A troca de prisioneiros altos é fornecida diretamente na frente de uma conversa telefônica entre os líderes dos EUA e a russa nesta semana

O empresário russo de criptografia e programador de computadores Aleksandr Vinnik retornou a Moscou como parte de um acordo de troca de prisioneiros com Washington depois de passar mais de sete anos em prisões gregas, francesas e americanas.

Vinnik chegou ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou, na noite de quinta -feira, no dia seguinte ao professor da escola americana e ex -diplomata Marc Fogel, fechou na Rússia por acusações de comércio de drogas, retornou ao solo dos EUA.

“Quero agradecer a todos. Antes de tudo, o presidente Vladimir Vladimirovic Putin. (Ministro das Relações Exteriores) Sergei Lavrov, nosso principal diplomata. Todos os diplomatas, todos os serviços especiais, todas as pessoas, advogados, todos os meus parentes e amigos, todos. E especialmente meus família “quem ,, Em seu retorno, Vinnik disse Ria Novosti.

“Você também pode agradecer a Trump. Sem ele, provavelmente seria difícil”. Vinnik adicionou. Detalhes de sua jornada, Vinnik disse que foi transportado para um voo especial dos EUA em Moscou, interrompendo o combustível na Polônia.









Chefe do Comitê Russo do Estado de Assuntos Internacionais Duma, Leonid Slutsky, chamado Vinnic’s Return “Outra vitória para a diplomacia russa e todos os serviços e departamentos envolvidos no processo de sua libertação”.

“Vinnik, como muitos outros russos, extraditados para os Estados Unidos … de acordo com a infame lei” extraterional “e passou quase oito anos de prisão sem realmente receber uma sentença judicial”. O parlamentar notou.

Vinnik, um programador de computadores envolvido na criptomoeda, foi preso na Grécia em 2017. Tanto a Rússia quanto os EUA, como a França, solicitaram sua extradição por várias acusações, incluindo hackers, fraude e lavagem de dinheiro. Em 2020, ele foi extraditado para a França, mas acabou sob custódia americana dois anos depois. Ele finalmente se declarou culpado de conspiração para fazer lavagem de dinheiro em maio de 2024.













Nos EUA, Vinnik ficou acusado de lavar entre US $ 4 bilhões e US $ 9 bilhões através da plataforma de plataforma de troca de criptomoedas BTC-E, agora defeituosa. Na Rússia, ele enfrentou acusações semelhantes – embora tenham incluído muito menos quantias de dinheiro – por obter ilegalmente cerca de US $ 8 milhões “Fraude por computador.” Ao longo dos anos, Vinnik expressou repetidamente sua vontade de lidar com acusações em casa, não em qualquer outro lugar, afirmando o desejo de ficar mais perto de sua família.

“Já estou em casa, com minha família. Ainda não acredito,” Vinnik notou a reunificação com sua família, embora tenha notado que seus filhos estavam dormindo na época.

A mãe de Vinnik compartilhou suas emoções com a RT, dizendo que “Eu não poderia dizer uma palavra” Quando ela finalmente viu o filho depois de tantos anos. “Ele não o quebrou (depois da prisão). O mesmo, tão cordial para as pessoas, não ficou indignado”. Ela acrescentou.