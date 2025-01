Desenvolvimento do espaço de TI ganha impulso em Coimbatore

O desenvolvimento do espaço de tecnologia da informação (TI) em Coimbatore está ganhando impulso com o aumento da demanda principalmente por parte de centros de capacidade globais (GCCs) e startups.

Embora não existam dados sobre a área real de TI/ITES em desenvolvimento, a estimativa aproximada é que os projetos em desenvolvimento ou em preparação irão adicionar cerca de quatro milhões de pés quadrados nos próximos anos, de acordo com fontes.

“Devemos considerar o desenvolvimento de TI em Coimbatore tanto a curto como a longo prazo. No curto prazo, há demanda por espaço. A perspectiva de longo prazo está ligada às contratações que ocorrerão no setor de TI. Há muitas mudanças acontecendo. A mudança tecnológica é rápida e as pessoas precisam de ser recicladas. Atualmente, os CCGs estão impulsionando contratações e crescimento. Portanto, a procura de espaço estará ligada a estas mudanças”, disse Prashanth Subramanian, antigo presidente da Confederação da Indústria Indiana (CII), Coimbatore.

De acordo com Ashok Bakthavathsalam, CEO do grupo de empresas e instituições KGiSL, o grupo KG adicionará 1,1 milhão de pés quadrados de espaço de TI em três fases. “A demanda é por infraestrutura de qualidade. As pessoas querem bem-estar e certificação Leed. Esse espaço deveria estar disponível. Há startups, empresas que se mudam de outras cidades para Coimbatore e players do GCC”, afirma.

Para os CCGs, oferecer uma solução ponta a ponta será atrativo e não apenas espaço. O custo do espaço é quase o mesmo das cidades de primeira linha atualmente. O custo de operação será menor em Coimbatore em comparação com cidades maiores, tornando atraente para as empresas se instalarem aqui, disse ele.

As empresas só quererão mudar-se para Coimbatore se as taxas forem mais baixas do que as das cidades de primeiro nível. Quando os incorporadores oferecem preços altos, não há compradores, diz o ex-presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Coimbatore, Jude Alex.