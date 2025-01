Desfiles Chanel, 110 anos e cores

Na véspera da entrada do novo diretor criativo Matthieu Blazy, cujo primeiro outubro veremos a primeira coleção, o estudo estilístico Chanel de Rue Cambon criou uma nova coleção de alta costura para a primavera/verão, apresentada hoje em Paris, retornando em Palais Gallier para receber os desfiles de moda Maison. A coleção, que também celebra um aniversário especial: 110 anos desde o primeiro desfile de alta moda organizado por Gabrielle Chanel em 1915.

Nesta ocasião, foi feito um vídeo dirigido por Thierry Demaizière e Alban Teurlai. Um curta -metragem mostrou um alto processamento de artesanato de uma nova coleção no site da Maison, revelou algumas roupas e entrevistas com alguns clientes famosos e enviados de marca como Vanessa Paradis e Marion Cotillard, que disseram ao relacionamento com Chanel. Como uma cena do show, o designer Perron criou duas rampas brancas brancas que sugeriam o caminho na forma de um sinal de infinito, como se indicassem que o mito de Chanel era eterno. Princesa Charlotte Casiraghi, Tailleur Chanel reuniu cabelos e marca natural, sentou -se na primeira fila entre os convidados. A coleção se concentra no uso da cor. Embora Gabrielle Chanel tenha sido a primeira a usar um caminho radical preto com seu famoso vestido de bainha, ela sempre usava cores. Nos novos designs, a paleta de cores é realmente rica: de pastéis a tons brilhantes, vermelho, roxo, amarelo, azul escuro, rosa brilhante e inevitável preto, branco e bege. Todas as últimas nuances para restaurar tecidos icônicos e clássicos que sempre usam Maison, como Tweed, Georgette, Voile. Na plataforma, eles se transformam em camisas, roupas e ternos típicos, com jaquetas e shorts curtos clássicos, ou com saias. Tudo muito rápido, jovem, insolente, romântico. Para este espaço também para muitos babados, vestidos longos e espalhados para frente e para trás.

Vestido duplo, metade do tweed e metade do tule muito leve, mini vestido com ombros rígidos, balão ou coberto sobre ombros do ombro, flores usadas como decoração como tecidos maxi rosa que destacam os ombros em pó rosa para vestidos ou aplicações florais coloridas que Enriqueça os capuzes. Alguns vestidos líquidos e não rolados acentuam as penas de bordados na renda de tule e trilhos. A noiva fecha os difilos de acordo com a tradição. Use mini vestidos leves com uma saia curta e um trem longo, combinado com uma jaqueta curta com um laço. Um chapéu de flor na cabeça, a partir do qual começa um longo véu.

Reprodução reservada © Copyright ANSA