Desi Ratnasari revelou 2 requisitos obrigatórios para o possível marido, Ruben Onsu, imediatamente coincidiu com o rei Nassar

Yakarta, vivo – DeSy Ratnasari novamente se tornou uma conversa pública após os rumores de sua proximidade com Ruben Onsu se destacando. A notícia foi discutida cada vez mais depois que Ruben se divorciou oficialmente de Sarwendah.

Leia também: Segundo os relatos, Ruben Onsu é um convertido, Desy Ratnasari deu uma resposta chocante: minha intenção era um …

Supostamente, um relacionamento especial entre Desy e Ruben começou com fotos dos dois que mostraram seus momentos de troca de presentes. No entanto, até agora não há certeza se seu relacionamento for apenas amigos ou mais do que isso.

No meio da circulação que circula, Desi Ratnasari, na verdade, sobre os dois critérios para homens que merecem ser seu futuro marido. Em uma entrevista no canal do MoP no YouTube, Desy disse que tinha apenas duas condições principais para escolher um parceiro de vida.

Leia também: Havia rumores de que ele está saindo, Ruben Onsu Sanasan Beauty Desy Ratnasari: seu rosto é muito natural, ele nunca mudou

“Escolha apenas dois critérios, para ter que orar, diligentemente. Quero dizer que a oração não é apenas as frases, mas que realmente ore e a coisa mais importante não bebe álcool”, disse Desy.



Leia também: Gossado comprometido com Desy Ratnasari, Ruben Onsu mostrou evidências nos dedos

Ao ouvir esta declaração, Ruben Onsu mencionou espontaneamente que os critérios de Desy mencionados combinavam com a espada do rei Nassar. No entanto, uma coisa que é considerada é a diferença em sua idade, onde Nassar tem 37 anos, enquanto Desy tem 51 anos.

“Tudo o que Dey Ratnasari mencionou foi em Nassar, exceto pela idade”, disse Ruben.

Ruben também acrescentou que, por trás da cena, o rei Nassar costumava expressar sua admiração por Desi Ratnasari com seus amigos.

“Conversa para trás, sua admiração continua quando estamos brincando, ele não para de ver Desy Ratnasari com sua admiração”, disse Ruben.

Anteriormente, des e estava tendo um relacionamento especial com Ruben Onsu. No entanto, com esta última declaração, Ruben parecia tentar combinar Desy com o rei Nassar.