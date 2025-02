A estilista russa Gosha Rubchinsky anunciou em Firdya para encerrar a colaboração com Yeezy, Mark criado por Ye, anteriormente conhecido como Kanye West. Esse movimento é seguido por declarações anti -semitas publicadas na conta do rapper em X. Ele disse à sua admiração por Adolf Hitler e Samididents como nazista.

Em comunicado no Instagram, Rubchinsky expressou sua gratidão e equipe de parceria Yeezy, mas confirmou que sua coleção de dezembro, “Herald of a Tribe”, seria seu último esforço conjunto.

Em uma série de mensagens anti -semitas publicadas na sexta -feira, o rapper declarou “Eu amo Hitler”, e se identificou como nazista. O músico enfrentou um afastamento significativo de diferentes grupos de direitos e organizações judaicas condenadas por suas observações anti -semitas.

Você é conhecido por expressar publicamente suas visões anti -semitas e continuou a odiar twittar antes, entrando em vários problemas por causa de seu comportamento. Em uma entrevista 2022. Com o comentarista de direita Alex Jones em seu show de infowars, ele disse que viu “Coisas boas sobre Hitler”. Após a entrevista, ele postou uma foto de uma suástica entrelaçada com a estrela do Twitter de David, levando à sua suspensão da plataforma. Ele pediu desculpas ao hebraico por seu comportamento cerca de um ano após o escândalo.













Ye, um vencedor do prêmio Grammy de 24 artes ao Grammy foi diagnosticado com transtorno bipolar em 2016 e falou sobre sua luta com a saúde mental. No início desta semana, ele descobriu que havia sido diagnosticado com autismo.

Adidas, que teve uma longa parceria com Ye, interrompeu seus laços com o rapper em outubro de 2022. Após seus comentários anti -semitas, o que levou à interrupção da linha de tênis Yeezy. No entanto, Rubchinsky continuou a trabalhar com ele, assumindo o papel do chefe de design de Yeezy em dezembro de 2023.

Rubchinsky é um designer de destaque de roupas masculinas conhecidas por suas influências de skeitbodbing, cultura russa da cultura pop jovem e ocidental. Ele lançou sua gravadora em 2008 e logo apareceu como uma figura -chave de maneira russa, juntamente com a Demn Gvasalia nascida na Geórgia, co -fundadora da Vetements e atual diretor criativo da Balenciaga. Rubchinsky também colaborou com marcas notáveis ​​como Burberry e Adidas.

A cooperação de Rubchinski e Ye resultou no lançamento “Dogs negros” Coleção em março de 2024, que inclui capuzes, thirts, yogera e meias com frases “Dogs negros” em russo. Esses itens estavam disponíveis para compra no site da Yeezy por US $ 20. Antes da fenda, você elogiou o trabalho de Rubchin em uma entrevista com o HypeBeast, chamando suas roupas “O sonho se tornou realidade”.