Nesta foto publicada pela agência de notícias Xinhua, uma foto de aeronave tipulada a ar mostra o local de um deslizamento de terra em Jinping Village, no Condado de Junlian, na cidade de Yibin, província de Sichuan, no sudoeste da China, sábado, 8 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: AP

Os resgatadores chineses procuraram pelo menos 29 pessoas após um deslizamento de terra no sábado (8 de fevereiro de 2025), no sudoeste da província de Sichuan, enterrou 10 casas e forçou centenas de moradores a evacuar.

O Ministério da Gerenciamento de Emergências implantou centenas de socorristas, incluindo bombeiros após deslizamentos de terra em uma vila no condado de Junlian. Duas pessoas foram retiradas vivas com ferimentos e cerca de 200 outras foram realocadas, disse o CCTV da estação estadual. Uma instalação de fabricação também foi enterrada.

O desastre foi causado por fortes chuvas e condições geológicas recentes, disseram as autoridades em entrevista coletiva no domingo. Esses fatores transformaram um deslizamento de terra em um fluxo de detritos, o que resultou em um acúmulo de detritos que se estendem a aproximadamente 1,2 quilômetros (0,7 milhas) de comprimento, com um volume total superior a 1,00.000 metros cúbicos (3,5 milhões de pés cúbicos).

As autoridades ainda confirmaram o número total de falta.

Um vilão disse a ele BeijingNews Essas rochas estavam frequentemente rolando pela montanha a partir da segunda metade de 2024, em alguns casos, o que emitem sons semelhantes aos fogos de artifício. O aldeão disse que os geólogos haviam inspecionado a área no final do ano passado, informou o jornal do estado.

O presidente Xi Jinping expressou sua preocupação e instou as autoridades a fazer todo o possível para procurar pessoas desaparecidas e minimizar as baixas, informou a agência oficial de notícias de Xinhua.

O primeiro -ministro chinês Li Qiang solicitou uma investigação e inspeção de possíveis riscos geológicos em áreas próximas. Li também disse que os moradores que estavam ameaçados devem ser evacuados para evitar outro desastre, de acordo com Xinhua.

A China alocou 80 milhões de yuans (cerca de US $ 11 milhões) para apoiar os esforços de ajuda e recuperação de desastres.

Os deslizamentos de terra da terra, geralmente causados ​​por chuva ou obras inseguras, não são incomuns na China. No ano passado, um deslizamento de terra em uma parte remota e montanhosa da província de Yunnan, sudoeste de Yunnan, matou dezenas de pessoas.