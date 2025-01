Destinação de resíduos da tragédia do gás: polícia registra cinco casos contra manifestantes contrários à incineração

A polícia de Madhya Pradesh registrou cinco casos contra manifestantes em Pithampur, distrito de Dhar, que se opuseram ao descarte planejado de 337 toneladas de lixo tóxico relacionado à tragédia do gás de Bhopal em sua cidade, disse uma autoridade no sábado (4 de janeiro de 2025).

Os protestos abalaram Pithampur, a cerca de 50 quilómetros da sede distrital, na sexta-feira (3 de janeiro de 2025) depois de resíduos tóxicos chegarem à empresa Ramky Enviro, onde ocorrerá a incineração.

Os protestos levaram as autoridades a impor ordens proibitivas ao abrigo da secção 163 do Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), proibindo a reunião de cinco ou mais pessoas nas proximidades de Ramky Enviro.

O superintendente de Polícia (SP) Manoj Kumar Singh disse que cinco casos distintos foram registrados na noite de sexta-feira em conexão com os protestos por perturbação da ordem pública.

Ele disse que em alguns casos as pessoas foram nomeadas, enquanto em outros foram registrados primeiros relatórios de informação (FIRs) contra pessoas não identificadas.

Singh disse que a normalidade prevaleceu na cidade de Pithampur na manhã de sábado e todos os estabelecimentos industriais estavam funcionando.

Segundo a polícia, os casos foram registrados na delegacia do Setor 1 de Pithampur, sob as seções 283 de Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) (exibição de luzes, marcas ou bóias falsas com a intenção de enganar os velejadores), 341 (posse de qualquer selo, placa ou outro forjado instrumentos com intenção de falsificar), 149 (recolha de homens, armas ou munições com intenção de travar guerra contra o Governo da Índia), 147 (fazer ou tentar fazer guerra, ou incitar à guerra, contra o Governo da Índia), 285 (causar perigo, obstrução ou dano a qualquer pessoa em qualquer via pública), 126 (2) (obstrução intencional da vida de um movimento de pessoas), 190 (reunião ilegal) e 191 (motins).

Durante os protestos de sexta-feira, uma multidão de 500 a 600 pessoas marchou em direção às instalações da Industrial Waste Management Private Limited do Grupo Ramky, mas a polícia os dispersou a tempo.

Duas pessoas tentaram a autoimolação durante protestos em várias partes da cidade em meio a um bandh de Pithampur Bachao Samiti. No entanto, a rápida resposta da multidão evitou uma tragédia e os homens foram internados num hospital local.

O ministro-chefe, Mohan Yadav, presidiu uma reunião de alto nível na noite de sexta-feira para revisar a situação e decidiu informar os tribunais sobre a posição mais recente sobre o assunto e não prosseguir até que novas ordens judiciais sobre o assunto.

Ele disse que o governo do estado só transportou resíduos da Union Carbide com parâmetros de segurança de acordo com as orientações do Supremo Tribunal Federal e a ordem do Tribunal Superior.

O tribunal estabeleceu um prazo para que os resíduos chegassem ao local designado até 4 de janeiro, acrescentou.

Yadav tomou conhecimento da situação atual e disse que se surgir alguma ameaça ou sentimento de medo entre o público em relação à segurança, o governo do estado tentará levar esta questão ao tribunal e as medidas serão tomadas somente depois disso.