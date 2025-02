Destinado aos mercados nacionais e de exportação, 2 fábricas de PLTs flutuantes serão abertas em Batam e Surabaya

Yakarta, Viva – Duas instalações de produção de plantas de energia flutuante (PLTs) serão abertas nas áreas de Batam e Surabaya, e é projetado como o centro de desenvolvimento e fabricação dos principais componentes do Floant PLT para os mercados nacionais e de exportação.

O diretor -gerente da Utomo Solaruv, Anthony Utomo, disse que as etapas de expansão fornecidas pelo Utomodck Group para apoiar a transição energética e fortalecer a segurança energética nacional.

Anthony, que também atua como presidente do Comitê Permanente (Kakomtap) Ebtke Kadin Indonésia, enfatizou que, através da linha de negócios Utomo Soraruv, o Utomodeck Group também cooperou com Salah ou atores globais na indústria flutuante de nível 1 do nível 1, ou seja, dizer , Sungrow Flutuating PV, PV, para fortalecer a cadeia de suprimentos dessa indústria na Indonésia.

“Por meio dessa colaboração, a Utomo Solaruv se compromete a suprir os componentes do PLT da flotação do TKDN (nível de componentes domésticos) para apoiar a construção de Floantes na Indonésia”, disse Anthony em seu comunicado no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

 (Disse. Ore Pt Itoma Solaumov) Foto: Viva.co.id/mohammad yudha pasetya

Ele enfatizou que essa etapa não foi apenas para alcançar o objetivo nacional de mistura de EBT, mas também mostrar que a Indonésia tem competitividade no domínio da tecnologia PLT flotante em todo o mundo.

Atualmente, a Utomo Solaruv operou o módulo solar e o módulo flutuante flutuante flutuante com a marca ‘Utomo Floater’ em Batam, que tem uma capacidade de 1 Gigawatt Peak (GWP). Ele acredita que essa cooperação estratégica fortalecerá o desenvolvimento da indústria nacional, tanto na cadeia de suprimentos quanto na tecnologia flutuante de fabricação da PLT.

“A colaboração entre a Utomo Solaruv e a PV flutuante da SunGrow garantirá que o desenvolvimento da tecnologia e a inovação de flutuantes na Indonésia continuem a crescer, considerando que os membros que são acoplados são líderes de tecnologia mundial nesse setor”, disse ele.

De acordo com o diretor de Batam, de acordo com o diretor de Batam, Arnold Layuk Mairi disse como parte da operação de cooperação (KSO) com seu partido, Utomo Soraruv não apenas se concentrará na fabricação, mas também deseja incentivar o desenvolvimento da tecnologia de flotação de pesquisa e PLTs na Indonésia .

Segundo ele, a colaboração com o PV flutuante da SunGrow não é apenas uma associação comercial, mas também a transferência de tecnologia e o aumento das capacidades nacionais no setor de PLTs flutuantes.

“Com o apoio de parceiros tecnológicos da classe mundial, podemos acelerar a inovação, aumentar a competitividade e construir um ecossistema da indústria de PLTs flutuantes sustentáveis ​​na Indonésia”, disse ele.