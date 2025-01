Destino trágico de Shin Tae-Yong: ele foi jogado ovos e de repente o demitiu do PSSI

VIVA -Pespe o recorde que ele criou, Shin Tae-Yong teve que passar por um momento desagradável em sua carreira.

Shin Tae-Yong foi demitido de repente pelo PSSI de sua posição como treinador da seleção nacional da Indonésia em 6 de janeiro de 2025. Ele o expressou quando relatou os dias antes de sua demissão há algum tempo.

De acordo com Shin Tae-Yong, eles apenas o informaram sobre sua demissão de manhã. Enquanto isso, durante o dia, os rumores se encontraram sobre o novo treinador da seleção da Indonésia.

“Eles me notificaram da minha demissão às 9h40 de 6 de janeiro de 2025 e, ao meio-dia, eles me notificaram que um novo treinador chegaria”, disse Shin Tae-Yong, relatado pela Yonhap News.

Shin Tae-Yong declarou que não entendeu a decisão de demitir PSS. No entanto, o ex -treinador sul -coreano tentou aceitá -lo com humildade.

“Não consigo entender a decisão, mas aceito com humildade”, disse ele.

Enquanto isso, o assistente de Shin Tae-Yong na seleção nacional da Indonésia, Kim Jong-jin, revelou que o treinador não sabe o motivo de sua demissão.

“Tenho certeza de que o treinador Shin também quer saber os fatos, o que os fez querer dizer de repente. Eles nunca nos deram uma resposta clara”, disse Kim no podcast de Deddy Corbuzier.

Antes de serem demitidos de repente, Shin Tae-Yong também viveu momentos desagradáveis ​​quando trabalhou como treinador da equipe sul-coreana em 2018.

Naquela época, Shin Tae-Yong era jogado com ovos e pães podres pelos fãs de futebol de seu próprio país. Os fãs ficaram decepcionados porque Shin Tae-Yong não levou a equipe sul-coreana para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2018.

Naquela época, a Coréia do Sul ingressou no México, na Suécia e na Alemanha.

Embora a Coréia do Sul tenha perdido 1-2 para o México e 0-1 contra a Suécia, a surpresa veio quando ele venceu a Alemanha por 2 a 0.

A inesperada vitória conseguiu mitigar as duras críticas ao gosto por derrotas contra o México e a Suécia.

Embora tenham recebido muitos elogios, a equipe nacional da Coréia do Sul, que chegou cedo no aeroporto, recebeu tratamento desagradável.

O motivo é que, quando os jogadores e o treinador Shin Tae-Yong estavam fazendo uma sessão de fotos, havia fãs que se sentiram decepcionados e jogaram ovos e rolos.

Embora parecesse desconfortável, a situação poderia ser controlada por um número maior de seguidores da equipe. Eles gritaram com fãs infelizes que param de lançar objetos.

Suspeita-se fortemente que, como ele não levou a Coréia do Sul para a rodada preliminar da Copa do Mundo da FIFA de 2018, Shin Tae-Yong não treina mais sua equipe nacional.