Destinos comerciais de Jimmy Butler: Warriors e Rockets entre equipes que poderiam oferecer um pacote intrigante para Miami

Jimmy Butler tem feito alguns comentários bastante velados ultimamente sobre seu desejo de ser negociado no Miami Heat, mas agora ele tornou isso oficial quando Shams Charania e Brian Windhorst da ESPN relatam que Butler “indicou ao Heat que deseja que o time o troque” e que ele está “aberto para tocar em qualquer lugar que não seja Miami”.

De acordo com a ESPN, Butler não fornecerá uma lista de destinos preferidos porque sente que pode transformar qualquer time em um candidato, mas sejamos honestos: Butler quer ir para um time com pelo menos uma chance de disputar um título. Além disso, existem apenas algumas equipes com recursos para convencer adequadamente o presidente do Heat, Pat Riley, a considerar fazer um acordo, muito menos puxar o gatilho.

Com essas estipulações em mente, aqui estão três equipes que podem fazer sentido para ambos os lados.

guerreiros do estado dourado

Os Warriors já adquiriram Dennis Schroder, mas eles precisam de mais se eles realmente querem competir por um título no crepúsculo do auge de Stephen Curry. Butler pode ser apenas a segunda estrela legítima em um ataque que não apenas cai de um penhasco quando Curry sai da quadra, mas também está desesperado por um cara como Butler, que pode criar vantagens individuais fora do sistema.

Butler se enquadra na cultura defensiva, inteligente e altruísta que Steve Kerr cultivou. Aos 35 anos, ele continua jogando um ótimo basquete. Ele recusará sua opção de jogador na próxima temporada e quer mais um grande contrato e se o Golden State o desse a ele eles teriam o trio Curry Butler e Draymond Green garantido até pelo menos 2027 quando Curry e Green a partir de agora, eles se tornarão agentes livres.

São três oportunidades pelo título: nesta temporada, na próxima e na seguinte. É quase certo que custará aos Warriors Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, potencialmente Brandin Podziemski ou Moses Moody fazer uma correspondência salarial funcionar, e pelo menos uma escolha futura no primeiro turno, se não duas. Seria um pacote enorme se o Heat não estivesse disposto a vender Butler, mesmo que não houvesse outros pretendentes reais na mesa, mas a realidade é que o Golden State provavelmente terá que entrar no mercado de agente livre para seu posto de jogador franqueado. -temporada.

Eles provavelmente não deveriam gastar um centavo em algumas escolhas de draft que poderiam muito bem acabar na segunda metade do primeiro turno. Kuminga é bom, mas provavelmente não o suficiente para ser um futuro jogador da franquia ou, neste momento, mesmo a segunda ou terceira peça que os Warriors precisam de forma consistente. Podziemski diminuiu consideravelmente após sua temporada All-Rookie, há um ano.

Golden State ainda está dentro do alcance da discórdia, e a verdade é que pode levar muito tempo até que eles voltem a esse ponto quando Curry desaparecer. Se não quiserem desperdiçar este último capítulo, deverão perseguir Butler com um pacote que Miami será forçada a considerar seriamente.

Dallas Mavericks

Os Mavericks reconstruíram seu elenco na entressafra adicionando Klay Thompson, contratando Quentin Grimes e contratando Naji Marshall. Embora a produção de Thompson tenha subido e descido nesta temporada, Grimes e Marshall foram acréscimos valiosos em ambas as extremidades. Kyrie Irving está flertando com uma temporada de 50-40-90, e Luka Doncic estava em forma de MVP antes desta distensão na panturrilha que o manterá afastado por pelo menos mais três semanas.

Com um Doncic saudável, o Mavericks é um verdadeiro candidato ao título mesmo sem a adição de um talento como Butler, então não precisa agir tão desesperadamente quanto o Golden State. Mas se eles adicionassem Butler à mistura, não haveria nenhum time no mundo, incluindo o Celtics, que gostaria de vê-los em uma série de playoffs. Esse seria um dos melhores trios de criadores e finalizadores individuais da história da NBA, e Butler apenas aumentaria a já sólida defesa de Dallas.

Dito isso, contratar Butler, se os Mavericks tivessem um pacote que Miami queria, custaria aos Mavericks praticamente toda a profundidade que eles gastaram tempo cultivando nos últimos anos. Imagine um acordo que envia Klay Thompson, PJ Washington, Daniel Gafford e Maxi Kleber para o Heat em troca de Butler e dois lançamentos laterais para fazer o dinheiro funcionar.

Isso é muito para uma equipe que realmente não precisa de muito. Por melhor que Butler seja, ter um elenco profundo e sem profundidade geralmente só leva você até certo ponto. Dallas apostaria que o estrelato de alto nível pode levá-los além de um elenco mais equilibrado.

Os Suns estão descobrindo o quão grande isso pode ser um erro, mas por melhor que seja o trio Durant-Booker-Beal, um trio Doncic-Irving-Butler é ainda melhor. Doncic é melhor que Durant e Butler é muito melhor que Beal. Dallas faz muito sentido como um time que está bem ali como candidato ao título e não precisa de muito para chegar ao topo.

Foguetes de Houston

Os Rockets são talvez o time mais intrigante desta lista. Poucos esperavam que eles ficassem em terceiro lugar na Conferência Oeste com o calendário mudando para 2025, mas eles têm sido o time surpresa da temporada devido à sua incrível profundidade, ao surgimento contínuo de Alperen Sengun e à orientação constante do guarda veterano. Fred VanVleet. . Ime Udoka deve receber grande consideração como Treinador do Ano, já que os Rockets estão a caminho de retornar aos playoffs após uma ausência de quatro anos.

Houston tem sido paciente em sua reconstrução, usando o draft para selecionar jovens talentos com potencial e trazendo veteranos de qualidade para dar equilíbrio a esse time. No verão passado, houve rumores de que eles queriam trocar por Kevin Durant, indicando que eles estão prontos para superar a fase de crescimento de seu elenco e entrar direto na corrida.

Mais importante ainda, ao contrário dos Warriors e Mavericks, os Rockets podem fazer uma troca por Butler sem abrir mão de muitas peças-chave de rotação, uma vez que estão carregados de jovens talentos. Podem beneficiar confortavelmente de uma operação de consolidação.

Não está claro o que o Heat iria querer em troca de Butler, mas supondo que eles quisessem reestruturar em vez de reconstruir completamente dado o resto do elenco, talvez alguém como Jabari Smith Jr. Se os Rockets planejam construir em torno de Jalen Green e Sengun, bem como de Amen Thompson, então separar-se de Smith para adicionar Butler pode ser a decisão.

Eles poderiam até incluir Green no pacote se quiserem que Reed Sheppard assuma as funções de armador no futuro. Verde é uma avaliação difícil. Sua pontuação e criação podem ser especiais, mas falta sua eficácia. Ele é um atleta dinamite e atirador de basquete comprovado e tem apenas 22 anos.

Você pode argumentar que Houston não iria querer desistir dele e também que Miami não o quereria, pelo menos não em vez de Smith ou talvez até de Tari Eason, que tem apenas 23 anos e é um defensor brilhante que simplesmente esmaga. out faz as jogadas vencedoras que Miami especialmente cobiça. Cam Whitmore poderia ser outro jovem talentoso que Miami adoraria adicionar ao seu programa de desenvolvimento. Houston tem várias escolhas de primeira rodada em 2025 e 2027 e poderia fazê-lo novamente em 2029. Definitivamente, há um pacote aqui que Miami teria que considerar seriamente.

A questão é que os Rockets têm um tesouro de jovens talentos e capital para escolher se você for o Heat, e Houston pode preencher seu pacote salarial com veteranos como Steven Adams, Jeff Green e Dillon Brooks.

Um dos maiores problemas de Houston é a falta de uma abordagem mais próxima, e Butler obviamente eliminaria esse problema. Ele também aumentaria a defesa já de elite de Houston.

Esta é uma daquelas situações em que Houston tem que decidir se troca por um All-Star antigo. agora mesmo É o movimento que você deseja fazer. Este núcleo já tem sido impressionante, e se Butler já está planejando se tornar um agente livre irrestrito neste verão, não faria sentido para os Rockets sacrificarem jovens talentos e escolhas, a menos que estejam preparados para contratá-lo a longo prazo.