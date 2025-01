Desy Ratnasari apresentou Ruben Onsu aos filhos: Sempre vamos a todos os lugares três

Jacarta – Desy Ratnasari aparentemente apresentou Ruben Onsu à sua família. Começando com sua filha, Nasywa Nathania Hamzah, Desy Ratnasari também contou a seus irmãos mais novos e outros amigos sobre Ruben Onsu.

Recentemente, as notícias sobre a proximidade de Ruben Onsu e Desy Ratnasari têm sido amplamente discutidas. Considerando que ambos são solteiros devido ao divórcio dos respectivos parceiros, muitas pessoas apoiam que Desy Ratnasari e Ruben Onsu tenham um relacionamento amoroso apesar das diferenças religiosas. Role para ver a história completa, vamos lá!

Desy Ratnasari não negou a notícia de seu relacionamento próximo com Ruben Onsu. Ela até revelou que namorava frequentemente o ex-marido de Sarwendah. Além disso, Ruben Onsu também sempre convida os filhos de Desy Ratnasari para acompanhá-los.

“Ruben leva sempre Nasywa consigo, por isso quando vamos a todo o lado somos sempre três”, disse Desy Ratnasari, num programa de televisão, citado na segunda-feira, 21 de janeiro de 2025.

 Rubén Onsu e Desy Ratnasari

Como se estivesse se aproximando ou PDKT do filho de Desy Ratnasari, o próprio Ruben Onsu admitiu que ficaria mais feliz se convidasse o filho do amigo. Em vez de perturbar o tempo que passaram juntos, Ruben Onsu ficou muito feliz por Nasywa poder falar bem com ele e deu-lhe uma resposta positiva.

A própria Desy Ratnasari permitiu que Ruben Onsu ficasse perto da princesa. Segundo ele, é muito importante que a criança conheça todas as pessoas próximas a ela. Antes mesmo da família, Desy Ratnasari apresentou Ruben Onsu.

Desy Ratnasari costuma apresentar qualquer homem próximo à sua família para que um dia não haja mal-entendidos. Além disso, Rubén Onsu também é uma celebridade que não escapa à atenção do público.

A razão pela qual Desy Ratnasari apresentou Ruben Onsu à sua família não foi outra senão para que eles fossem os primeiros a descobrir sua proximidade antes que surgissem rumores sobre ela.

“Até agora, tem sido importante para mim que quem quer que seja meu amigo próximo conheça meu melhor amigo, não apenas Nasywa, meus outros irmãos também se sintam confortáveis ​​​​em sair com quem faz parte da minha vida”, explicou Desy Ratnasari.

“Amigos, amigos, amigos de trabalho, tanto faz. Então, se houver alguma novidade, minha família sabe melhor do que ninguém”, continuou ele.