Deus vai me salvar: Kejriwal em relatórios de inteligência indicando ‘ameaça à segurança’ para ele

Arvind Kejriwal, organizador nacional do Partido Aam Aadmi (AAP) e candidato do partido à cadeira na Assembleia de Delhi, discursa na reunião durante um ‘Padyatra’ antes de apresentar seus documentos de nomeação para as eleições para a Assembleia de Delhi, em Jam Nagar House, em Nova Delhi. Delhi na quarta-feira. 15 de janeiro de 2025 | Crédito da foto: ANI