Deve ser feita legislação contra tribunais que revogam ordens sem ouvir as partes ou dar-lhes razões, diz SC

A Suprema Corte disse na quarta-feira (8 de janeiro de 2024) que os tribunais que retirarem suas ordens sem primeiro ouvir as partes envolvidas ou sem fornecer os motivos da retirada prejudicarão a fé do público na instituição judicial.

O juiz AS Oka, presidindo uma bancada composta pelo juiz N. Kotiswar Singh, disse que os juízes poderiam muito bem rescindir suas ordens se descobrirem que “há algo errado”, mas “a lei deve ser estabelecida” de que eles devem primeiro enumerar o caso. e ouvir as partes sobre a questão da demissão. “Você simplesmente não pode retirar suas ordens sem ouvir as partes. E você deve fornecer as razões pelas quais decidiu revogar uma ordem”, disse o juiz Oka.

O tribunal estava ouvindo uma petição apresentada pelo diretor-geral aposentado da polícia, MS Jaffar Sait, representado pelo advogado sênior Sidharth Luthra e pelo advogado Ram Sankar. Sait queixou-se de que o Tribunal Superior de Madras permitiu a sua petição para anular um caso de branqueamento de capitais contra ele em 21 de agosto de 2024. No entanto, a sua petição foi novamente listada para “nova audiência” em 23 de agosto de 2024.

“Embora a ordem tenha sido pronunciada em 21 de agosto, o assunto foi listado em 23 de agosto”, disse Luthra.

“Isso não pode ser tolerado de forma alguma… Hoje em dia, uma petição é simplesmente permitida sem audiência e os motivos não são registrados. No dia seguinte, o assunto está marcado para nova audiência…” O juiz Oka reagiu.

O tribunal postou o caso para audiência detalhada em 22 de janeiro.

O delegado reformado contactou o Tribunal Superior para anular o relatório informativo sobre o caso de execução que o acusava de branqueamento de capitais no âmbito da cessão de terrenos. Ele argumentou que as acusações ao abrigo da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (PMLA) não podem ser sustentadas por si mesmas, uma vez que o Tribunal Superior já tinha anulado a folha de acusações por crimes subjacentes em 2019.