Devemos agir rapidamente para evitar uma crise elétrica nacional

Anos de política climática equivocada levaram os Estados Unidos à beira de uma crise eléctrica.

As centrais de combustíveis fósseis estão a descontinuar-se mais rapidamente do que as fontes renováveis ​​conseguem substituí-las, ao mesmo tempo que a procura de electricidade por parte dos centros de dados de inteligência artificial dispara e o impulso para electrificar tudo, desde veículos a electrodomésticos. O Congresso e a nova administração terão de agir rapidamente para evitar o que poderão ser anos de aumento de preços e apagões perigosos.

A magnitude do iminente défice de capacidade é impressionante. Usinas de carvão que representam mais de 15 por cento da geração de eletricidade dos EUA Espera-se que fechem em 2032, justamente quando a demanda estiver espera-se que suba em pelo menos 15 por cento. Isto representa um défice potencial de 30% dos 1.200 gigawatts de capacidade de produção que poderão ser necessários até 2030, o equivalente a 400 centrais nucleares de média dimensão.

Bobagem, dizem os ambientalistas. Apesar da retirada de 8,5 GW de capacidade de carvão no ano passado, a rede nacional cresceu 8,4 GW devido à adição de 13,3 GW de capacidade solar e 4,3 GW de capacidade de bateria. Isso não deveria resolver o problema?

Infelizmente, não. A nova capacidade renovável é uma miragem. As centrais solares produzem, em média, apenas 24% da sua capacidade nominal, muito menos durante o inverno e muitas vezes nenhuma, dependendo do clima. Baterias de grande porte podem manter sua potência máxima por não mais do que algumas horas. Em contraste, a maioria das centrais de gás natural, carvão e nuclear podem operar acima de 90% da capacidade e podem aumentar ou diminuir conforme necessário.

Apesar do aumento da procura, a rede está a contrair-se em termos de disponibilidade energética projectada. Os operadores da rede alertam agora que grandes partes do país ficarão abaixo das margens de reserva mínima a partir do verão de 2025.

Para satisfazer a nova procura, os Estados Unidos precisarão de centenas de novas centrais nucleares e de gás. No entanto, o investimento neste tipo de instalações praticamente desapareceu. Na verdade, os promotores de centros de dados procuram cada vez mais construir as suas próprias centrais eléctricas, ignorando completamente a rede.

A principal razão são os subsídios às energias renováveis ​​da Lei de Redução da Inflação. A maioria das empresas de serviços públicos tem que comprar eletricidade de quem a oferece mais barato. Com o tsunami de energia solar subsidiada a fluir para a rede a meio do dia, as grandes centrais de carvão, gás natural e nuclear não conseguem recuperar os seus custos. Isto tornou o investimento neste tipo de centrais muito pouco atractivo, o que por sua vez está a arruinar a economia do fornecimento de electricidade nos EUA.

Esta é uma das principais razões pelas quais a electricidade está a tornar-se mais cara à medida que mais energias renováveis ​​são introduzidas na rede, à medida que Bjorn Lomborg apontou Recentemente no Wall Street Journal.

O Congresso deve revogar o IRA o mais rapidamente possível e, no mínimo, garantir que estes subsídios expirem dentro de alguns anos, a menos que sejam renovados. Isto poderia ser conseguido através da “reconciliação orçamental”, que requer apenas uma maioria simples no Congresso, mas exigirá que os deputados e senadores resistam à tentação do dinheiro gratuito para os seus constituintes favoritos.

Entretanto, a nova administração deve exigir que os operadores da rede mantenham margens de reserva com base na disponibilidade de energia projectada em cenários de testes de esforço, em vez da capacidade nominal, que não é uma métrica significativa para fontes variáveis, como a solar, a eólica e as baterias. Os reguladores federais também devem exigir que os operadores da rede dêem prioridade à fiabilidade, por exemplo, exigindo que as centrais renováveis ​​forneçam backup despachável para a energia que fornecem.

Outra grande limitação ao investimento nas centrais eléctricas de que realmente necessitamos são os mandatos estatais de energias renováveis. Tais mandatos não têm influência mensurável sobre o clima, mas obrigam as pessoas em Nova Iorque e na Califórnia, ricas em recursos, a pagar 76% e 113% mais pela electricidade residencial, respectivamente, do que as da Florida, pobres em recursos.

Para compensar o seu custo social, tais mandatos deveriam desencadear uma sobretaxa federal (ou uma perda de créditos fiscais do IRA) em projectos renováveis ​​onde as tarifas eléctricas de um estado excedem a média nacional em mais de, digamos, 30 por cento. Essa é outra medida que poderia passar por reconciliação.

Licenças ineficientes são outro problema. Devido à natureza hidratada da burocracia federal, os Estados Unidos têm o processo mais lento, mais caro e mais arriscado para permitir grandes projectos de infra-estruturas do mundo. Priva as comunidades americanas de infra-estruturas desesperadamente necessárias e é um grande obstáculo ao poder industrial e tecnológico da América.

A nova administração deverá seguir as melhores práticas internacionais, tais como a agência única de licenciamento da Dinamarca e o pedido de licença único da Austrália para projectos de importância nacional. A expansão das licenças gerais para projectos que podem autocertificar-se sem uma longa aprovação prévia do governo poderia reduzir ainda mais os atrasos.

A reforma do contencioso também é necessária para evitar que pequenos grupos locais paralisem projectos de importância nacional com intermináveis ​​processos judiciais. Exigir que os requerentes constituam obrigações para cobrir potenciais perdas resultantes de atrasos injustificados é outra ideia que poderia ser aprovada na reconciliação orçamental.

O presidente Trump prometeu enfrentar a iminente crise de escassez de eletricidade. Agora o Congresso deve estar preparado para fazer a sua parte.

Mario Loyola é professor da Florida International University e membro sênior da Heritage Foundation.

