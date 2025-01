Devotos se reúnem para celebrar Guru Purab em Hyderabad

Pregadores Sikh recitando hinos sagrados e discursos na congregação em massa no Classic Gardens em Secunderabad no domingo.

Os Sikhs de Hyderabad celebraram o 358º aniversário de nascimento do Guru Gobind Singh, o décimo e último Guru Sikh e fundador do Khalsa Panth, com devoção e fervor.

As celebrações terminaram no domingo, com milhares de devotos reunidos na enorme congregação realizada no Classic Gardens, Balamrai.

A congregação, que começou às 11h e terminou às 15h30, incluiu emocionantes recitações de hinos sagrados e discursos de renomados pregadores Sikh de todo o país.

Suas interpretações enfatizaram os ensinamentos do Guru sobre valores mais elevados, harmonia comunitária e proteção dos fracos e oprimidos. Os palestrantes também lançaram luz sobre as contribuições do Guru Gobind Singh e de outros Gurus Sikh na promoção da integração nacional, da paz e da fraternidade.

As comemorações culminaram com um serviço no tradicional langar (também conhecido como cozinha comunitária gratuita). Os devotos, sentados em fileiras disciplinadas, compartilhavam refeições, simbolizando igualdade, união e compaixão pelos outros seres humanos.