Dewi responde ao problema do ator e admite que sabia que o Sr. Tarno ainda era casado quando a pediu em casamento

Jacarta – A casa de Pak Tarno tornou-se recentemente uma preocupação pública. Embora esteja doente devido a um derrame, este famoso ex-mágico tem várias esposas.

Leia também: Farhat Abbas muda de direção para defender e fica ao lado de Novi: estou pronto para descer da montanha

Um deles é Dewi, que agora é sua jovem esposa. Foi até dito que a presença de Dewi na vida de Pak Tarno foi a causa do rompimento do relacionamento de Pak Tarno com sua primeira esposa, Sariah.

Na verdade, Dewi foi acusada de perpetrar o crime (sequestrar o marido de alguém) porque se casou com o Sr. Tarno, que ainda era casado.

Leia também: Exorta a comunidade NTT a rejeitar a ajuda doada por Agus Salim e Farhat Abbas: Isso é dinheiro de conflito



No entanto, Dewi negou a acusação. Em podcast no canal de Denny Sumargo no YouTube, Dewi revelou que Pak Tarno nunca disse a ela que tinha muitas esposas.

Leia também: Farhat Abbas volta a brincar e diz que Denny Sumargo não vai distribuir o dinheiro de Agus Salim para a NTT

De acordo com Dewi, Pak Tarno disse apenas que tinha uma esposa comissária de bordo que muitas vezes o deixava porque ele estava frequentemente em serviço de vôo.

“No início, o Sr. Tarno me disse que só tinha uma esposa aeromoça, ele disse que sua esposa sempre voava. Ele nunca me disse que tinha muitas esposas”, disse Dewi, citado pelo YouTube Denny Sumargo, sábado, 11 de janeiro, 2025.

Pak Tarno, que estava sozinho, continuou a abordar Dewi alegando que precisava de companhia. Pouco tempo depois, exatamente uma semana depois de se conhecerem, Pak Tarno a pediu em casamento. Dewi também admitiu que tinha sentimentos especiais por Pak Tarno devido à sua proximidade constante.

“Tenho a sensação de que, como ele sempre vem me ver depois de apenas uma semana de conhecê-lo, ele quer seriamente me pedir em casamento. Para mim, isso é diferente”, disse Dewi.

Dewi, que já havia sido casado e tinha dois filhos, finalmente desabou e aceitou a proposta de Pak Tarno. Ele sentiu que os sacrifícios contínuos de Pak Tarno e tentou convencê-lo mostravam a seriedade e o romantismo de Pak Tarno.

“Vi que o Sr. Tarno era muito sacrificial e romântico comigo. Então eu queria fazer isso”, disse ele.