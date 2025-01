Dexter: elenco de ressurreição adiciona David Zayas do urso e mais

Showtime recrutou três novos membros do elenco que se juntarão ao Dexter: ressurreição elenco da próxima série de suspense e drama policial. David Zayas (O Urso), Jack Alcott (The Good Lord Bird) e James Remar (Oppenheimer, It: Welcome to Derry) foram escalados para papéis regulares da série, com Zayas e Remark reprisando seus respectivos personagens, Detetive Angel Batista e Harry Morgan. . do programa original. Quanto a Alcott, ele interpretará o filho de Dexter, Harrison Morgan.

Quem lidera o elenco de Dexter: Ressurreição?

Dexter: Ressurreição é mais uma vez dirigido pelo vencedor do Globo de Ouro Michael C. Hall enquanto ele repete seu papel icônico como Dexter Morgan. Hall também atua como produtor executivo, junto com Scott Reynolds (Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily em Paris) e Lilly Burns (Boneca Russa). Além de Ressurreição, Hall também narrará a voz interior da versão mais jovem de seu personagem na prequela Dexter: Pecado Original, interpretado por Patrick Gibson.

O drama policial tem produção executiva do showrunner Clyde Phillips, com Marcos Siega atuando como diretor e produtor. Mais detalhes sobre seu enredo e personagem ainda não foram revelados. A produção está prevista para começar ainda este mês. É uma produção da Showtime Studios e Counterpart Studios.

A série original foi ao ar por oito temporadas entre 2006 e 2013. Além de Hall, o show também estrelou Jennifer Carpenter e John Lithgow. Durante sua exibição original, recebeu várias indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy, bem como um prêmio Peabody, e Hall levou para casa um Globo de Ouro em 2010 por sua atuação principal.

Fonte: Prazo final