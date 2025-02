Dexter: Episódio 10 Original Episódio 10, Time, onde ver

Ele Data e hora de lançamento para Dexter: temporada 1 original de Singio 1 Episódio 10 Ele se aproxima rapidamente, deixando os fãs ansiosos para saber onde eles podem pegar a série nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O emocionante final da temporada, intitulado “Code Blues”, levará os espectadores mais profundamente à missão urgente de Dexter de encontrar uma criança sequestrada antes que o tempo acabasse. Enquanto isso, ele deve seu padrinho no hospital, o que a leva a reavaliar seu futuro. Ao mesmo tempo, Harry enfrenta um serial killer, o que aumenta a tensão do episódio.

A data de lançamento do episódio é 14 de fevereiro de 2025, e seu tempo de lançamento é às 19:00 PT ou 22:00 ET.

Confira seus horários de lançamento nos Estados Unidos abaixo:

Zona horária Data de lançamento Tempo de lançamento Tempo leste 14 de fevereiro de 2025 22:00 Hora do Pacífico 14 de fevereiro de 2025 19:00 Tempo central (nós) 14 de fevereiro de 2025 21:00 Hora de verão britânico (Reino Unido) 15 de fevereiro de 2025 4 da manhã

Onde ver Dexter: Temporada 1 do Singio 1 Episódio 10

Você pode ver Dexter: Cante sem a temporada original através da Paramount Plus com o Showtime.

Os espectadores podem ver Dexter: temporada original do Sin 1 no Paramount+ com o Showtime. Essa plataforma é reconhecida por sua integração e apresentação perfeita de conteúdo de alta qualidade para os entusiastas do entretenimento, com a série aclamada como The Cursa, Billions, Dexter: New Blood e The Chi, entre outras produções originais notáveis.

O que é Dexter: Original Sin Season 1?

O programa aprofunda a vida do jovem Dexter Morgan, que tenta combater os impulsos e controlar seu desejo de matar com a ajuda de seu pai adotivo, Harry Morgan.

A sinopse oficial para Dexter: O pecado original é o seguinte:

“Em 1991, Miami, Dexter Morgan faz transições de estudantes para vingança serial killer. Quando seus impulsos no sangue não podem ser ignorados por mais tempo, Dexter deve aprender a canalizar sua escuridão interna. Com o guia de seu pai, Harry adota um código projetado para ajudá -lo a encontrar e matar pessoas que merecem ser eliminadas da sociedade sem obter o radar das leis da lei. Este é um desafio particular para o Young Dexter quando o estágio forense começa no Departamento de Polícia de Miami.