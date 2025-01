Dexter: Resurrection escala Uma Thurman como personagem regular

Uma Thurman juntou-se ao elenco de Dexter: Ressurreição.

Dexter: Resurrection é a próxima série original da Showtime na qual Michael C. Hall irá repetir seu papel como Dexter Morgan. O elenco da série também inclui David Zayas como o detetive Angel Batista, Jack Alcott como Harrison Morgan e James Remar como Harry Morgan.

Quem Uma Thurman interpreta em Dexter: Ressurreição?

Por Prazo finalThurman foi escalado para interpretar um personagem chamado Charley, que será um personagem regular em Dexter: Ressurreição. Charley é o “Chefe de Segurança do misterioso bilionário Leon Prater” e um “ex-oficial de Operações Especiais” que “trabalhou em vários cargos de segurança privada de alto nível antes de assumir sua posição como braço direito engenhoso e meticuloso de Prater”.

Thurman é conhecido por interpretar Mia Wallace em Pulp Fiction de 1994 e Beatrix Kiddo/The Bride em Kill Bill: Volume 1 de 2003 e Kill Bill: Volume 2 de 2004, todos dirigidos por Quentin Tarantino. Sua filmografia também inclui Batman & Robin de 1997, Tape de 2001, Paycheck de 2003, The Producers de 2005, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief de 2010, Red, White & Royal Blue de 2023 e muito mais.

A produção de Dexter: Resurrection já está em andamento em Nova York. Clyde Phillips atua como showrunner e produtor executivo da série ao lado de Hall, Scott Reynolds, Tony Hernandez e Lily Burns. Marcos Siega atua como diretor de produção e dirige seis episódios da série, enquanto Mónica Raymund dirige quatro.

Dexter: Resurrection, distribuído pela Paramount Global Content Distribution, será lançado neste verão.

Enquanto isso, uma nova série Dexter intitulada Dexter: Original Sin estreou na Paramount + com Showtime em dezembro de 2024. Como uma prequela da série Dexter original, novos episódios de Dexter: Original Sin são lançados às sextas-feiras e o final da temporada vai ao ar em fevereiro. 14, 2025.