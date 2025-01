Dez artistas escrevem suas condolências pela morte de Slam Wiyono, lembrando -se da bondade de seu Mua favorito durante sua vida

Yakarta, Viva – O mundo do entretenimento da Indonésia está mais uma vez de luto devido à morte do renomado maquiador (MUA), Slam Wiyono. Sabe -se que o MUA frequentado por grandes artistas exalou seu último suspiro na quinta -feira, 23 de janeiro de 2025.

Leia também: Revelou a causa da morte de Mua Slam Wiyono

A notícia da morte de Slam Wiyono foi anunciada pela primeira vez no Instagram de seu gerente, Anisa Isahicksan. Anisa solicitou orações para que o homem cujo nome verdadeiro seja Slam Wiyono para se acalmar e ter todos os seus pecados perdoados.

Além disso, Anisa revelou a razão pela qual Slam Wiyono morreu em uma idade bastante jovem porque tinha uma doença pulmonar. A Anisa também anunciou que o falecido seria enterrado em Mesuji Regency, Lampung, na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Leia também: Perfil de slam wiyono, famoso Mua que morreu assinado com artistas

Vários artistas que haviam sido criados por Slam Wiyono ficaram surpresos ao saber que seus mua habituais haviam morrido. Os artistas se juntaram a expressar suas condolências e lembrar a bondade de Slam Wiyono.



Leia também: A polícia revela o último estado de Atta Halilintar e Kevin aprovou no caso do Robô Comercial Net89

Há aqueles que compartilham momentos de maquiagem e fotografias em suas respectivas histórias do Instagram. Outros deixaram comentários na publicação informando o MUA de sua partida, um dos quais foi o Instagram @dpiamu.

Com base no resumo da Viva, a seguir é uma lista de artistas que escreveram orações e se lembraram da figura de Slam Wiyono nas redes sociais.

1. Ginting Lyodra

Lyodra Ginting ainda não acredita que seu navio ruim de Mua morreu. Na carga de sua história no Instagram, o cantor que se formou na Indonésia Idol escreveu: “Irmão, eu ainda não posso acreditar (emoji chorando). Descanse no amor, irmão amado. Acalme -se.”

2. Natasha Wilona

Natasha Wilona também escreveu uma frase de condolência pela morte de Slam Wiyono. A atmosfera ficou ainda mais triste porque Wilona tinha planos de sair de férias com o famoso Mua.

“Sis Slam (emoji contendo lágrimas) ainda não pode acreditar, embora eu tenha prometido sair de férias para o Japão com a irmã. Muitas lembranças disso e do projeto com você”. A jovem atriz escreveu em sua história no Instagram.

3. Ashanti

Ashanty não acredita que Slam Wiyono tenha morrido. A esposa de Anang Hermansyah expressou sua tristeza em sua história do Instagram. “Slammmmmm (emoji chorando). Não é?

4. Aurel Hermansyah

“Innalilillahi wainailaihi rojiun … @slamwiyono. Quando as meninas costumam usar maquiagem, irmã … Huhu. O povo de Ka Slam é realmente bom. Sempre me chame de mimado quando estiver.” Aurel Hermansyah escreveu em sua história do Instagram.

5. Flor Zainal

Então Bunga Zainal expressou suas condolências pela morte de Slam Wiyono. A bela mulher escreveu que a mulher habitual do artista sempre apóia e está pronta quando necessário. Bunga também revelou que Slam era uma boa pessoa e alguém que sempre sentiria falta.

“Minhas mais profundas condolências pela morte de meu irmão, meu melhor amigo, meu maquiador que eu realmente amei e admirei por todo o seu trabalho e bondade. Descanse em paz, irmã. Por qualquer motivo, sempre sentirei sua falta, irmã. estão sempre lá e prontos a qualquer momento que precisam de maquiagem. Bunga Zainal escreveu em sua história do Instagram.

6. Iván Gunawan

O famoso designer Ivan Gunawan também escreveu suas condolências. Ivan prefere emojis às palavras.

7. Patricia Gouw

Patricia Gouw é outra artista que ficou chocada com as notícias da morte de Slam Wiyono. O modelo e o apresentador escreveram um comentário, “Oh, meu Deus, Slammm? Descanse em paz.”

8. Fitri Carlina

Fitri Carlina não precisou deixar um comentário em sua conta do Instagram @dpidamu. A mensagem do cantor Dangdut disse: “Innalilillahi wa inna ilaihi roji’un adeus mais slam? Do que o falecido Husnul Khotimah.”

9. Lucinta Luna

Então, uma mensagem de condolência de Lucinta Luna. O artista que já teve um feudo com Isa Zega escreveu um comentário: “Innalilillahi wa inna Ilaihi Rojiun, Alfatihah para Kak Slam.”

10. Melly GoLaw

“Eu não esperava que você nos deixasse tão rápido, todos nós o amamos, mas Allah Swt sabe o que é melhor para você. Adeus lindo. Melly escreveu em sua conta do Instagram.