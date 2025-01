Dez homens armados mortos em confronto com forças de segurança mexicanas

As forças de segurança entraram em confronto com homens armados na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) em um dos estados mais violentos do México, deixando 10 supostos criminosos mortos e três policiais feridos, disseram as autoridades.

O tiroteio matinal ocorreu durante uma patrulha conjunta policial e militar no município de Yuriria, em Guanajuato, uma região industrial central que também abriga cartéis de drogas em guerra.

A Secretaria de Segurança do Estado de Guanajuato informou inicialmente que oito homens armados foram mortos, mas depois disse que mais dois corpos foram encontrados com ferimentos a bala.

“Com esta constatação confirma-se que há 10 membros (de um grupo criminoso) neutralizados”, afirmou.

O pessoal de segurança fez “uso legítimo e proporcional da força” durante o confronto, no qual três policiais sofreram ferimentos sem risco de vida, segundo um comunicado.

Uma dúzia de armas de fogo foram apreendidas juntamente com vários veículos roubados e coletes balísticos, acrescentou.

Guerras de gangues relacionadas às drogas

A violência em Guanajuato está ligada ao atual conflito entre a gangue local Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nueva Generación, um dos mais poderosos do país latino-americano.

A violência relacionada com as drogas matou mais de 450 mil pessoas no México desde que o governo enviou o exército para combater o tráfico em 2006, segundo dados oficiais.

E a violência relacionada com gangues não deu sinais de diminuir desde que Claudia Sheinbaum assumiu o cargo em 1 de Outubro, tornando-se a primeira mulher presidente do México.

Ele descartou a possibilidade de declarar guerra aos cartéis e, em vez disso, propôs continuar a estratégia do seu antecessor de usar a política social para atacar o crime nas suas raízes, fazendo ao mesmo tempo uma melhor utilização da inteligência.